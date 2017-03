Industrie 4.0: 350 Mrd. EUR zusätzlich dank Robotik, Wearables & Co. (FOTO)

Düsseldorf (ots) -25 Jahre Wettbewerb und Kongress "Die Fabrik des Jahres":Teilnehmer diskutieren über die Fabrik der Zukunft"Ein Blick in die Zukunft der Industrie zeigt: die Fabrik 4.0 wirddigitaler, virtueller und ressourceneffizienter. DatengestützteProzesse, technische Revolutionen und schlanke Wertschöpfungskettenwerden der Industrie weltweit 350 Mrd. EUR zusätzlich bescheren. Aufden größten Teil davon dürfen jene Unternehmen hoffen, die mutigvorangehen und die völlig neue Entwicklungs- und Fertigungschancenfür sich nutzen", so Dr. Martin Eisenhut, Zentraleuropachef bei A.T.Kearney.Wie es mit der Fabrik weitergeht, das diskutieren die Teilnehmerbeim Jubiläumskongress des ältesten und härtestenBenchmark-Wettbewerbs für die verarbeitende Industrie in Deutschlandund Europa - der "Fabrik des Jahres". Bereits zum 25. Mal wird "DieFabrik des Jahres/GEO" vom Fachmagazin Produktion und A.T. Kearneyausgerichtet. Vom 20.-22. März diskutiert das Fachpublikum in Münchenüber Erfolgskonzepte der Fabrik von morgen. Zudem werden die Gewinner2016 geehrt: Als Fabrik des Jahres wird ASM Assembly Systemsausgezeichnet, die ihre Fertigung komplett neu ausrichteten und damitden Wertstrom massiv optimierten. Der Award Global Excellence inOperations (GEO) geht an das Unternehmen Rohde & Schwarz, daseindrucksvoll bewiesen hat, wie sich Effizienzsteigerung und Agilitätergänzen.Dr. Marc Lakner, Partner und Produktionsexperte bei A.T. Kearneybemerkt, dass in vielen Aspekten noch nicht geklärt sei, welchekonkreten Folgen die Digitalisierung haben wird. Er ist sich abersicher, dass "die Chancen die Risiken deutlich überwiegen". Bestätigtsieht er sich durch Ergebnisse des World Economic Forum, dasgemeinsam mit A.T. Kearney die fünf wichtigsten technologischenInnovationen (Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Robotik,Wearables und 3D-Druck) und ihren Einfluss auf die Industrieanalysiert hat.Trotz aller Chancen, die die Industrie 4.0 mit sich bringt: Um dasPotenzial neuer Technologien auszuschöpfen, müssen die gesammeltenProduktionsdaten intensiver analysiert werden - 70 Prozent der Datensind heutzutage noch ungenutzt.In den technologischen Veränderungen sieht Lakner, der die Fabrikdes Jahres bei A.T. Kearney verantwortet, große Chancen - auch fürdie Fabrikmitarbeiter: "Zwischen Mensch und Maschine entstehen neueBeziehungen, und das nicht nur in Konkurrenz, sondern vor allem auchin Partnerschaft." So würden Augmented Reality und Wearables die Artund Weise verändern, wie Angestellte in der Fabrikhalle Dingezusammenbauen oder Entscheidungen treffen. Wearables könnten dieProduktivität ihrer Nutzer sogar um 25 Prozent steigern."Sowieso ist Produktivitätssteigerung ein entscheidendes Thema inder Diskussion: Die Fabrik der Zukunft ist nicht nur hoch effizientund nachhaltig, sondern zunehmend modularisiert. DezentralisierteProduktion direkt an der Abnahmestelle wird zur Norm - und zwar ondemand", ist sich Eisenhut sicher. Dadurch sind Kostensenkungen umbis 30 Prozent möglich, so die Berechnungen des WEF und A.T. Kearney.Wie die Digitalisierung ihren Weg von der Vision zur Umsetzungfindet, diskutieren die Teilnehmer der "Fabrik des Jahres" am 20.März in einem Workshop. Beim darauffolgenden zweitägigen Kongresswerden dann die Siegerwerke ihre Erfolgskonzepte präsentieren.Weitere Informationen zur Fabrik des Jahreswww.atkearney.com/web/global-excellence-in-operations/informationÜber A.T. KearneyA.T. Kearney zählt zu den weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät sowohl globaltätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativerUmsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klientenbei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation. ImMittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Innovation,Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung derUnternehmensperformance durch das Management von Komplexität inglobalen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 inChicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büroaußerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund 3.500Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt. Seit 2010 berät dasUnternehmen Klienten klimaneutral.Weitere Informationen finden Sie unterwww.atkearney.dewww.facebook.com/atkearney.dewww.twitter.com/ATKearneyDACHÜber ProduktionDie Fachzeitung Produktion erreicht mit ihrem praxisbezogenenThemen-Mix aus Technik und Wirtschaft die ganze Entscheider-Kette derverarbeitenden Industrie von Fachkräften und Anwender(Markenentscheider) über Leiter von Fertigung und produktionsnahenAbteilungen wie Konstruktion und Logistik (Mengen- undTechnologie-Entscheider) bis zu Geschäftsführern undTechnik-Vorständen (Finanzentscheider). Produktion unterstützt siemit Praxis-Beispielen, Produkt-Innovationen und Top-Technik-Neuheitenim Shop Floor, mit Best-Practise-Artikeln und Management-Tipps beider Prozess-Optimierung und mit Trend-Berichten, Wettbewerbs- undMarktanalysen bei unternehmerischen Entscheidungen. Dabeiunterscheidet sich die Fachzeitung Produktion auch mit ihrem hohenAnteil selbstrecherchierter Artikel und exklusiver Themen vomWettbewerb.Weitere Informationen finden Sie unter www.produktion.de und aufFacebook: https://www.facebook.com/produktion.online.Pressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: + 49 30 2066 3363E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.comGunnar KnüpfferRedakteur bei ProduktionTel.: +49 8191 125-107gunnar.knuepffer@produktion.deOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell