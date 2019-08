Industrie 2017: Jeder zehnte investierte Euro floss in den Umweltschutz / Unternehmen investieren 8,4 Milliarden Euro - Rückgang um 1,0 % zum Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 investierten Unternehmen desProduzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in Deutschland 8,4Milliarden Euro in Sachanlagen für den Umweltschutz (-1,0 % gegenüber2016). Solche Anlagen dienen der Verringerung, Vermeidung oderBeseitigung von Emissionen in die Umwelt oder ermöglichen eineschonendere Ressourcennutzung. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, entsprechen die Umweltschutzinvestitioneneinem Anteil von 10,1 % an allen 2017 getätigten Investitionen derUnternehmen (83 Milliarden Euro).Die Hauptinvestitionen mit einem Anteil von 42,7 % (3,6 MilliardenEuro) flossen in den Bereich Abwasserwirtschaft, insbesondere inKlär- und Neutralisationsanlagen. Dieser Bereich wuchs gegenüber demVorjahr um 14,1 % (443 Millionen Euro). Mit einem Anteil von 26,7 %(2,2 Milliarden Euro) folgt der Investitionsbereich Klimaschutz. ImVorjahresvergleich sanken die Investitionen hier um 21,4 %. Dies istüberwiegend auf gesunkene Investitionen in erneuerbare Energien um568 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro zurückzuführen ( 35,1 %).Bis 2015 stieg das Investitionsvolumen in diesem Bereich aufgrund vonGroßinvestitionen stark an, seit 2016 ist ein kontinuierlicherRückgang zu verzeichnen. Die Investitionen im BereichAbfallwirtschaft stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % auf 1,6Milliarden Euro.Betrachtet nach dem wirtschaftlichen Schwerpunkt der Unternehmenentfiel der Großteil der Umweltschutzinvestitionen auf dieWirtschaftsabteilungen Abwasserentsorgung (30,9 % beziehungsweise 2,6Milliarden Euro), Energieversorgung (18,3% beziehungsweise 1,5Milliarden Euro) und Sammlung, Behandlung und Beseitigung vonAbfällen sowie Rückgewinnung (14,8 % beziehungsweise 1,2 MilliardenEuro).Die erhobenen Angaben der Unternehmen beziehen sich auf dieUmweltbereiche Abfallwirtschaft, Abwasserwirtschaft, Lärm-undErschütterungsschutz, Luftreinhaltung, Arten- und Landschaftsschutz,Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser sowieKlimaschutz.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Umweltökonomische Statistiken Telefon: +49 (0)611 / 75 89 50www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell