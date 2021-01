Industrial Logistics Properties Trust: War das hier wirklich zuzutrauen?

Für die Aktie Industrial Logistics Properties Trust stehen per 03.01.2021, 20:30 Uhr 23.19 USD zu Buche.

Unsere Analysten haben Industrial Logistics Properties Trust nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Industrial Logistics Properties Trust haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Industrial Logistics Properties Trust-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Industrial Logistics Properties Trust-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Industrial Logistics Properties Trust vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 23 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,82 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (23,19 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Industrial Logistics Properties Trust somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Industrial Logistics Properties Trust. Es gab insgesamt sieben positive und ein negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Industrial Logistics Properties Trust daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Industrial Logistics Properties Trust von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

