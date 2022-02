Industrial Flow Solutions™, ein globaler Anbieter von Fluid-Management-Lösungen, gibt eine Rechtevereinbarung mit SIDE Industrie bekannt

New Haven, Connecticut (ots/PRNewswire) -Der globale Anbieter von Lösungen für das Flüssigkeitsmanagement, Industrial Flow Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=2762745106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D1603703333%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fflowsolutions.com%252F%26a%3DIndustrial%2BFlow%2BSolutions&a=Industrial+Flow+Solutions), mit Sitz in New Haven, Connecticut, USA, gab heute die Vereinbarung zur Übernahme der weltweiten Vertriebs- und Ausführungsrechte für sein Direkt-Inline-Pumpsystem - DIP Systeme® - von SIDE Industrie mit Sitz in Villemer, Frankreich, bekannt. Die Vereinbarung stärkt die 2019 geschlossene Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Diese Nachricht folgt auf das ofensive Wachstum von Industrial Flow Solutions in Europa mit zwei Übernahmen in den letzten vier Monaten - der Übernahme von Clearwater Controls in Schottland im Oktober 2021 und der Übernahme von Dreno Pompe in Italien im Januar 2022.SIDE Industrie und ihr Gründer, Stéphane Dumonceaux, werden Industrial Flow Solutions mit technischer und fertigungstechnischer Unterstützung bei der weiteren Entwicklung ihrer DIP-Systeme unterstützen. Mit über 2.000 installierten Einheiten bietet das Direktpumpensystem den Kunden eine einzigartige Lösung, um Probleme in Abwassernetzen auf der ganzen Welt anzugehen und zu vermeiden.„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Stephane und SIDE Industrie zu stärken und ihre Kunden und ihr Händlernetz zu unterstützen, während wir die Marken OverWatch™ und DIP Systeme weltweit weiter ausbauen", sagte John Wilson, Präsident von Industrial Flow Solutions. „Wir haben die gemeinsame Vision, qualitativ hochwertige und leistungsstarke Abwasserlösungen durch außergewöhnlichen Kundenservice und technisches Know-how zu liefern", fügte er hinzu.„Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Industrial Flow Solutions ist eine große Chance für unsere Kunden", sagt Stephane Dumonceaux, Gründer und Managing Director von SIDE Industrie. „Industrial Flow Solutions wird zusätzliche Investitionen und Ressourcen bereitstellen, um die Vision zu verwirklichen, die ich vor mehr als 20 Jahren hatte, nämlich eine neue Lösung für die Herausforderungen in Abwassernetzen einzuführen", fügte er hinzu.Informationen zu Industrial Flow SolutionsIndustrial Flow Solutions hat sich auf die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von Pumpen- und Fluidmanagementlösungen für raue, robuste Umgebungen spezialisiert. Mit OverWatch™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=768369556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D39496326%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fflowsolutions.com%252Fproducts%252Fengineered-systems%252F%26a%3DOverWatch%25E2%2584%25A2&a=OverWatch%E2%84%A2) Direktpumpensystemen, BJM Pumps® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=4164382951&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D457078415%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fflowsolutions.com%252Fbjm-pumps%252F%26a%3DBJM%2BPumps%25C2%25AE&a=BJM+Pumps%C2%AE) Produkte, Stancor® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=1830682593&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D3558994334%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fflowsolutions.com%252Fstancor-pumps-controls%252F%26a%3DStancor%25C2%25AE&a=Stancor%C2%AE) Pumpen und Steuerungen und Clearwater Controls (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=3316999966&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D2529658645%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclearwatercontrols.co.uk%252F%26a%3DClearwater%2BControls&a=Clearwater+Controls) bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Tauch- und Direktpumpen und Steuerungen, die sich ideal für industrielle, gewerbliche und kommunale Abwasseranwendungen eignen. Industrial Flow Solutions mit Hauptsitz in New Haven, Connecticut ist ein Portfoliounternehmen von May River Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=3890575077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D1530261641%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmayrivercapital.com%252F%26a%3DMay%2BRiver%2BCapital&a=May+River+Capital), einer in Chicago ansässigen Private-Equity-Firma, die sich auf industrielle Wachstumsunternehmen des unteren Mittelstandes konzentriert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://flowsolutions.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=384625994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D2545869827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fflowsolutions.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fflowsolutions.com&a=https%3A%2F%2Fflowsolutions.com).Informationen zu SIDE IndustrieSIDE Industrie, Erfinder der DIP Systeme®, ist spezialisiert auf Lösungen für die Förderung schwieriger Flüssigkeiten durch das Konzept der Direct In-Line-Pumpen ohne Nasszelle, das in mehr als 2.000 Anlagen weltweit eingesetzt wird. SIDE Industrie mit Sitz in Villemer, Frankreich, stellt eine Reihe von DIP Systemen® her, darunter OmniDIP®, SIDINOX, DIPM, DomoDIP®, DIP Booster und viele andere, die eine saubere Sammlung von Rohabwässern ohne Geruch oder Gas und ohne Reinigung ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.side-industrie.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=3838852722&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D1536280653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.side-industrie.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.side-industrie.com&a=https%3A%2F%2Fwww.side-industrie.com).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1737634/Industrial_Flow_Solutions_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=2581889135&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D2627201981%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737634%252FIndustrial_Flow_Solutions_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737634%252FIndustrial_Flow_Solutions_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1737634%2FIndustrial_Flow_Solutions_Logo.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1737637/LOGO_SIDE_INDUSTRIE_GR.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=98626546&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D314308111%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737637%252FLOGO_SIDE_INDUSTRIE_GR.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737637%252FLOGO_SIDE_INDUSTRIE_GR.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1737637%2FLOGO_SIDE_INDUSTRIE_GR.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1737635/IDD_0525.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429584-1&h=2401728532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429584-1%26h%3D2421545878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737635%252FIDD_0525.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737635%252FIDD_0525.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1737635%2FIDD_0525.jpg)Pressekontakt:Michelle Damico,michelle@michelledamico.comOriginal-Content von: Industrial Flow Solutions, übermittelt durch news aktuell