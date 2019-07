Industrial & Commercial Bank of China: Augen auf!

Der Kurs der Aktie Industrial & Commercial Bank of China steht am 18.07.2019, 05:04 Uhr an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 5.51 HKD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Industrial & Commercial Bank of China haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Industrial & Commercial Bank of China von 5,53 HKD ist mit -2.64 Prozent Entfernung vom GD200 (5,68 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,63 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1.78 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Industrial & Commercial Bank of China-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Industrial & Commercial Bank of China mit einem Wert von 5,78 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 12,25 , womit sich ein Abstand von 53 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Industrial & Commercial Bank of China mit einer Rendite von 4,51 Prozent mehr als 16 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2.15 Prozent. Auch hier liegt Industrial & Commercial Bank of China mit 6,66 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.