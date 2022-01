Industrial, Commercial Bank of China-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Industrial & Commercial Bank Of China, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.01.2022, 22:11 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 4.67 HKD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Industrial & Commercial Bank Of China auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3,83 liegt Industrial & Commercial Bank Of China unter dem Branchendurchschnitt (64 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 10,67 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Industrial & Commercial Bank Of China mit einer Rendite von -2,56 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,21 Prozent. Auch hier liegt Industrial & Commercial Bank Of China mit 0,65 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Industrial & Commercial Bank Of China weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,51 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 3,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,39 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.