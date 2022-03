Industrial, Commercial Bank of China Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Industrial & Commercial Bank Of China per 11.03.2022, 08:03 Uhr bei 4.57 HKD. Industrial & Commercial Bank Of China zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Industrial & Commercial Bank Of China einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Industrial & Commercial Bank Of China jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,89 Prozent und liegt damit 3,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 3,12). Die Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Industrial & Commercial Bank Of China ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,01 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,66 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie beträgt dieser aktuell 4,51 HKD. Der letzte Schlusskurs (4,57 HKD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+1,33 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Industrial & Commercial Bank Of China somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (4,66 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,93 Prozent Abweichung). Die Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Industrial & Commercial Bank Of China auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.