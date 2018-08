Industrial Bank: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Für die Aktie Industrial Bank aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 09.08.2018 ein Kurs von 15,43 CNH geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Industrial Bank auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Industrial Bank in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Industrial Bank haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Industrial Bank bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Industrial Bank-Aktie beträgt dieser aktuell 16,71 CNH. Der letzte Schlusskurs (15,43 CNH) liegt damit deutlich darunter (-7,66 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Industrial Bank somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (15 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,87 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Industrial Bank-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Industrial Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,66 liegt Industrial Bank auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Banking" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.