Indus will Dividende kappen - Hauptversammlung verschoben

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Industrieholding Indus schlägt ihren Anteilseignern wegen des Coronavirus für 2019 eine geringere Ausschüttung vor.



80 Cent pro Aktie will der SDax -Konzern bezahlen, wie er am Donnerstag in Bergisch Gladbach mitteilte. Im Vorjahr war es mit 1,50 Euro fast das Doppelte. Indus begründet den Schritt mit der Unklarheit über die Auswirkungen der Pandemie. Der Aktienkurs des Unternehmens reagierte kaum auf die Neuigkeiten.

Gleichzeitig teilte Indus mit, dass der Konzern seine Hauptversammlung verschiebt. Das ursprünglich für den 20. Mai geplante Treffen werde voraussichtlich auf den August verlegt./fba/he