Indus: Ein Wunder?

Per 23.08.2018, 12:03 Uhr wird für die Aktie Indus am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 53,7 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Industriekonglomerate". Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Anleger: Indus wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Becker.