Indus: Weitere Kennzahlen zum Jahresfinanzbericht! (Teil 1)

Liebe Leser,

wie berichtet hat die Indus Holding AG den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 4,0% auf 1,44 Mrd. Euro und das EBIT um 6,3% auf 144,9 Mio. Euro gesteigert. In zwei Teilen berichten wir nun über weitere wichtige Kennzahlen sowie den Dividendenvorschlag des Vorstands.

EBT wächst zweistellig!

Beim Zinsergebnis verbuchte Indus auf Jahresbasis eine Verbesserung um 5,5 Mio. Euro auf minus 21,5 Mio. Euro. Der Gewinn vor Steuern (EBT) stieg dadurch im Vergleich zum Vorjahr um 12,9% auf 123,4 Mio. Euro. Der Steueraufwand kletterte um 2,0 Mio. Euro. Die Steuerquote ging dagegen von 37,5% im Geschäftsjahr 2015 auf 34,8% zurück.

Ergebnis pro Aktie legt gut zu!

Der Gewinn nach Steuern kam auf 80,4 Mio. Euro (2015: 68,3 Mio. Euro). Damit verzeichnete das Unternehmen auf Jahresbasis ein Plus von 17,7%. Der Gesamtanteil der Aktionäre der Holding am Gewinn nach Steuern lag bei 80,0 Mio. Euro (2015: 67,9 Mio. Euro). Daraus ergibt sich ein Ergebnis von 3,27 Euro pro Aktie. Im Geschäftsjahr 2015 lag der Wert noch bei 2,78 Euro.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.