Indus: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai Properties":

Indus, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriekonglomerate", notiert aktuell (Stand 19:59 Uhr) mit 53 EUR im Plus (+0.57 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Indus einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Indus jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Indus. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Indus daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Indus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Weiterlesen...