Indus Holding: Der Blick aufs KGV überrascht!

die Beteiligungsgesellschaft aus Bergisch-Gladbach wächst und wächst. Der Jahresgeschäftsbericht verzeichnete einen Umsatzanstieg von 4,34 % gegenüber dem Vorjahr, einen Anstieg von 7,78 % beim EBITDA sowie beim Jahresüberschuss einen Anstieg von guten 17,72 %. Damit steigt das Ergebnis je Aktie auf 3,27 Euro gegenüber 2,78 Euro im Vorjahr. Die Dividende soll sich von 1,20 auf 1,35 je Aktie erhöhen.



Historisches KGV deutet eine günstige Bewertung an

Das aktuelle KGV wird derzeit auf 20,14 beziffert und bewegt sich langsam in die höheren Gefilde. Schauen wir uns jedoch das historische Median-KGV an, so beträgt es gerade einmal 10,24 (sieben Jahre). Das durchschnittliche KGV beträgt derweil 12,78. Da es keine großen Ausreißer in den letzten sieben Jahren bei den Gewinnen gab, kann auch das durchschnittliche KGV herangezogen werden. Auch das deutet noch auf keine Überbewertung der Aktie an. Trotz des Anstiegs von ca. 62 % seit Beginn des letzten Jahres scheint die Aktie rein aus der bewertungstechnischen Sicht heraus noch Potential zu haben.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.