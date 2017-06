Indus Holding-Aktie: Ist das Potenzial bereits ausgeschöpft?

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

Liebe Leser,

von einem Hoch zum Nächsten ging es bei der Indus Holding-Aktie in den letzten Monaten. Zuletzt verlor jedoch die Aufwärtsdynamik etwas an Fahrt. Das könnte auch an den charttechnischen Indikatoren liegen, die auf den Aktienkurs drücken.

Verkaufssignale im MACD und Stochastik Indikator

Der Relative Stärke Index sieht seit mehreren Wochen die Korrekturwahrscheinlichkeit erhöht. Bisher blieb die Aktie jedoch auf einem hohen Niveau und konnte sogar weiter zulegen. Das Verkaufssignal aus dem Stochastik Indikator drückte vor zwei Wochen die Aktie dann doch etwas nach unten. Die Korrekturmarke von 60 Euro wurde dabei jedoch nicht erreicht. Das bevorstehende MACD-Verkaufssignal könnte den Abwärtsdruck indes weiter verstärken.

Gleitende Durchschnitte befeuern unterdessen den Aufwärtstrend

Auf Basis der 38, 100 und 200 einfachen gleitenden Wochendurchschnitte deutet sich keine Veränderung im Trendverlauf an. Der 38-Wochendurchschnitt befindet sich zudem noch deutlich unterhalb des aktuellen Kurses, sodass ein Trendbruch in nächster Zeit nicht bevorstehen dürfte. Eine Kreuzung mit der 100-Wochendurchschnittslinie zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Ein Beitrag von Johannes Weber.