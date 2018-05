Indus-Chef verabschiedet sich mit Gewinnsprung

Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Industrieholding Indus zeigt sich vor einem seltenen Chefwechsel im Aufwind.



So konnte das SDax -Unternehmen seinen Umsatz im ersten Quartal zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 408 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs gut 2 Prozent auf 35,5 Millionen Euro, das Ergebnis nach Steuern stieg um knapp 8 Prozent auf 20 Millionen Euro. Die Anleger zeigen sich von den Zahlen überzeugt: Die Indus-Aktie legte vorbörslich bei Lang und Schwartz um ein Prozent zu.

Die Mittelstandsholding steht vor großen Veränderungen: Nach zehn Jahren tritt Vorstandschef Jürgen Abromeit zum 30. Juni ab. Sein Nachfolger wird Johannes Schmidt, der seit 2006 im Vorstand der Holding aus Bergisch-Gladbach sitzt. Schmidt steht vor der Aufgabe, Indus auch angesichts von Rekordpreisen am Markt für Unternehmenszukäufe zu weiterem Wachstum zu führen. Um den Preisen zu begegnen, hat Indus sich zuletzt auf Zukäufe kleiner Unternehmen konzentriert, die gemessen am Gewinn in der Regel billiger sind./fba/jha/