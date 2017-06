Indus: Auf zu neuen Höhen!

Lieber Leser,

Indus hat in den letzten Wochen und Monaten massive Gewinne erzeugt. Die Aktie konnte in den abgelaufenen 2 Wochen immerhin ein Plus von 3,3 % erzielen. Seit Jahresbeginn ging es um 23,5 % nach oben. Im Zuge dessen hat der Wert am 2. Juni ein neues Allzeithoch bei 64,72 Euro markiert. In den vergangenen Tagen ging es wieder in Richtung dieses Tops. Sollte der Ausbruch darüber gelingen, würden sich laut Meinung charttechnischer Analysten enorme Chancen auf weiter steigende Kurse eröffnen. Hindernisse seien dann nicht mehr in Sicht. Erstes Kursziel wären daraufhin die runden 70 Euro. Bankanalysten scheinen ähnlich optimistisch zu sein. Die Aktie konnte 85 % der Experten davon überzeugen, ein „Kauf“ zu sein. 15 % wollen lediglich „halten“. Niemand „verkauft“ Indus.

Aufwärtstrend mächtig

Dabei hat die Aktie nach Meinung technischer Analysten mittlerweile einen starken Aufwärtstrend erreicht. Die Kurse sind in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Dies gilt als starkes Signal, da die Entwicklung auf breiten Schultern ruht. Zudem konnten die Notierungen den für langfristige Trends maßgeblichen GD200 um satte 16 % distanzieren. Vor diesem Hintergrund kann der langfristige Hausse-Modus sogar als relativ „sicher“ eingestuft werden.

Charttechnische Analysten sehen bei 61 Euro zudem eine deutlichere Unterstützung, auch bei 63 Euro sollte der Wert bei einem etwaigen Rücksetzer noch stark genug sein. Der Aufwärtstrend ist demnach auch in dieser Hinsicht vergleichsweise sicher.

Die Aktie von Indus ist im grünen Bereich und hat beste Chancen, kurzfristig neue Rekordtops zu erreichen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.