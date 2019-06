Baden-Baden (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,4. Juni 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmayer moderiert die Sendung.Weitere geplante Themen:Versorgungsausgleich - wie man seine Rente retten kannBei einer Scheidung machen Paare in der Regel einenVersorgungsausgleich, bei dem die Rentenansprüche gegeneinanderverrechnet werden. Hunderttausende Betroffene hätten ein Recht aufeine höhere Rente, doch die wenigsten wissen es. Oft geht es ummehrere hundert Euro im Monat, die die Lebensqualität vieler Menschenerheblich verbessern könnten.Test: Flip-Flops - welche sind die besten?Im Sommer sind sie an den Füßen kaum wegzudenken: Flip-Flops sindbequem, unkompliziert und man kann sie zu allem tragen. Doch beiPreis und Komfort gibt es große Unterschiede. Welche Flip-Flops sindempfehlenswert und wie sieht es mit Schadstoffen aus?Marktcheck räumt auf - so bekommt man die Garage leerAufräumcoach Angela Ludwig ist wieder unterwegs. Diesmal hilft sieeiner Familie in Wallhausen bei Bad Kreuznach ihre Garageaufzuräumen. Die bietet eigentlich Platz für vier Autos, ist aber sovoll, dass nur noch ein Fahrzeug hineinpasst. Der Aufräumcoachkümmert sich darum, wie man Ordnung schafft, was raus muss und vorallem auch wohin.Wenn das Knie Probleme macht - operieren oder nicht?Etwa die Hälfte aller Menschen haben im höheren Alter Probleme mitdem Knie. Der häufigste Grund sind Abnutzungserscheinungen. WelcheBehandlungsmöglichkeiten gibt es? Muss es immer gleich eine Operationsein? Soll das Bein bewegt oder geschont werden? Wie kann manKnieproblemen vorbeugen?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterFotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell