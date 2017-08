Essen (ots) -Das Bedürfnis nach Balance und Transparenz in der komplexenGesellschaft wird immer größer. Schlagworte wie Gleichberechtigungund Emanzipation finden sich in Medien und Alltag. Die darausentstehenden Bedürfnisse spiegeln sich auch im aktuellen Trend"Equalise" wider, der feminine Farben und maskuline Formen in einenharmonischen Interior-Einklang bringt. Das Pfeilblatt fügt sich alsZimmerpflanze des Monats September in dieses Formen- und Farbenspielein und sorgt für eine Extraportion Vitalität.In einer schnelllebigen, vom Wettbewerb geprägten Berufsweltwächst bei vielen Menschen der Wunsch nach einem ausgeglichenenRückzugsort für Ruhe und Entspannung. Perfekt eignet sich hierfür einInterior-Mix aus maskulinen und femininen Elementen, die miteinanderzu einem Gesamtbild der Ruhe verschmelzen: Runde und lineare Formen,raue im Kontrast zu glatten oder weichen Materialien und eineFarbpalette von romantischen, femininen Farben bis zu dunklen, sattenTönen bestimmen den Wohnraum im Trend "Equalise". Der Clou: Um beideEigenschaften zu vereinen, werden maskuline Formen und feminineFarben miteinander kombiniert und ergeben so eine neue, harmonischeSynergie.Als verbindendes und ausgleichendes Element zwischen diesenGegensätzen fungieren vitale Pflanzen wie das Pfeilblatt. Mit seinerrobusten Statur und pfeilförmigen, spitz zulaufenden Blättern sorgtes zwischen Pastellnuancen und satteren, warmen Tönen fürAbwechslung. Die 70 verschiedenen Arten dieser Zimmerpflanze, diedurch unterschiedlichste Grüntöne von Gras- bis Dunkelgrün undfacettenreiche Blattzeichnungen und -größen begeistern, ermöglichendie Zusammenstellung eines ebenso abwechslungsreichenIndoor-Bereichs. So werden die geordneten Verhältnisse aufgebrochenund das Raumkonzept um eine natürliche Komponente bereichert.Die zur Familie der Aronstabgewächse gehörenden Pfeilblätterzählen zu Deutschlands beliebtesten Blattschmuckpflanzen. Damit sichihre Blätter besonders schön entwickeln, sollte das Pfeilblatt dasganze Jahr über an einem hellen bis halbschattigen Standort ohnedirekte Sonneneinstrahlung stehen. Eine Temperatur von mindestens 18Grad Celsius ist für die Pflanze optimal.Damit die pfeil- bis herzförmigen Blätter des Pfeilblattes sichnicht einrollen oder austrocknen, ist eine hohe Luftfeuchtigkeitbesonders wichtig. Deshalb sollte die Pflanze täglich mit weichem,abgestandenem und zimmerwarmem Wasser besprüht werden. Dieses eignetsich auch hervorragend für die generelle und vor allem regelmäßigeWassergabe. Der Topfballen sollte stetig gleichmäßig feucht gehaltenund Staunässe vermieden werden. Zusätzlich wird dem Gießwasserwährend der Hauptwachstumszeit von März bis September alle zweiWochen ein schwach konzentrierter Dünger hinzugegeben, um dieSchönheit der Pflanze zu optimieren und sie im Interieur erstrahlenzu lassen.Weitere Informationen und Pflegetipps zum Pfeilblatt und anderenZimmerpflanzen gibt es unter http://www.Pflanzenfreude.de und aufhttp://www.facebook.de/diepflanzenfreude.Bildmaterial zur Zimmerpflanze des Monats September finden Sieunter folgendem Link: http://bit.ly/Pfeilblatt-2017 Bilder zu allenZimmerpflanzen 2017 gibt es hier: http://bit.ly/Zimmerpflanzen-2017Abdruck honorarfrei mit Bildquelle "Pflanzenfreude.de", Belegerbeten.Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. http://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Pflanzenfreude.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.deWeb: http://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenb?ro, übermittelt durch news aktuell