Indonesiens G20-HWG-Tagungsreihe fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, sich auf künftige Pandemien vorzubereiten

Lombok, Indonesien (ots/PRNewswire) -Das zweite Treffen der Health Working Group (HWG) brachte die Staats- und Regierungschefs der Welt dazu, einen neuen globalen Notfallfonds für zukünftige Pandemien zu initiieren und konzentrierte sich auf die Erleichterung eines besseren Austauschs genomischer Sequenzierungsdaten sowie darauf, wie der Financing Intermediary Fund (FIF) unter der Weltbank bei der Vorbereitung auf zukünftige Pandemien funktioniert.Der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin ermutigte die G20-Mitgliedstaaten, die Pandemie nicht vorbeiziehen zu lassen, ohne wertvolle Lehren zu ziehen.„Nur durch große Erdbeben erheben sich hohe Berge. Ich glaube, das gilt nicht nur für Vulkane, sondern auch für uns Menschen. In jeder Krise liegen auch große Chancen", sagte er in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesien.Die wichtigsten Themen, die auf der Sitzung vom 6. bis 8. Juni 2022 behandelt wurden, waren die Mobilisierung von Finanzmitteln für künftige Pandemiebekämpfungsmaßnahmen.Die G20-Mitgliedsstaaten diskutierten die Lehren aus den Erfolgen medizinischer Gegenmaßnahmen wie COVAX und den ACT-Beschleunigern, die während der Pandemie bei der Einführung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika effizient gearbeitet haben.Die G20 und ihre Partner, wie z. B. GISAID, befassen sich nun mit der Optimierung der genomischen Überwachung und vertrauenswürdigen Mechanismen für den Datenaustausch, die es der Welt ermöglichen, neuartige Krankheitserreger, die eine neue Bedrohung für die globale Gesundheitssicherheit darstellen könnten, schnell zu identifizieren.„Wir brauchen eine dauerhaftere Koordinierungsplattform, die sich mit fünf Kernbereichen befassen kann: Zugang zu Gegenmaßnahmen, Notfallkoordinierung, kollaborative Aufklärung, Schutz der Gemeinschaft und klinische Versorgung von Patienten in Not", sagte der Gesundheitsminister.Indonesien hat sich verpflichtet, 50 Millionen USD für den FIF zu spenden. Im Rahmen des Mandats der G20-Präsidentschaft wird Indonesien auch bei Organisationen und Gebern darauf hinwirken, dass der Fonds den richtigen Zielländern zugute kommt, um Interessenkonflikte zwischen Gebern und Organisationen zu vermeiden.Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generalsekretär der WHO, wurde dafür gelobt, dass die indonesische Ratspräsidentschaft der Schaffung einer globalen Gesundheitssystemarchitektur Priorität einräumt und sie auf die Tagesordnung der G20 setzt.„Wir müssen aus den Lektionen lernen, die uns diese Pandemie gelehrt hat, denn dies wird nicht die letzte sein", sagte Dr. Tedros.Die Eröffnungszeremonie der Plenarversammlung der Arbeitsgruppe Gesundheit und die Pressekonferenz finden Sie unter https://www.youtube.com/c/KementerianKesehatanRI.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1835386/52125930441_50fc2d3444_6k.jpgPressekontakt:Afif Maulana,+62813-1529-6992Original-Content von: The Indonesian Ministry of Health, übermittelt durch news aktuell