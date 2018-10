Indonesiens Brettspiel-Verleger erwecken indonesische Volksmärchen auf der Spielmesse Essen 2018 zum Leben

Essen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Badan Ekonomi KreatifIndonesia (BEKRAF) (http://www.bekraf.go.id/), die indonesischeAgentur für Kreativökonomie, präsentiert sieben indonesischeBrettspielverleger, die ca. 24 Brettspiel-Kreationen auf der weltweitgrößten Messe für Gesellschaftspiele, der Spielemesse Essen 2018,vorstellen werden. Die Veranstaltung findet vom 24.-28. Oktober 2018in Halle 3, Stand 3Q106, Messe Essen, Deutschland, statt. DieTeilnehmer unterlagen öffentlichen Ausschreibungsverfahren, die vom17. Juli bis zum 10. August 2018 von BEKRAF und der Indonesia BoardGame Association (APIBGI) durchgeführt wurden.8 von 24 Produkten wurden zur Repräsentation Indonesiensausgewählt, allesamt indonesischen Volksmärchen und der Kultur desLandes gewidmet, um kulturübergreifendes Bewusstsein auf dem weitereneuropäischen Markt zu fördern. Als weltweit größte Messe fürGesellschaftsspiele wird die Spielemesse Essen 2018 über 1000Brettspielverleger aus der ganzen Welt mit nahezu 200.000potentiellen Käufern und Spieleliebhabern rund um den Globuszusammenbringen. "Unsere Teilnahme an dieser Veranstaltung sollunsere lokalen Industrien entstammenden Produkte über 40 Ländernpräsentieren. Auf diese Weise kann Indonesiens reiche Kultur wirksamin kreatives Schaffen integriert werden und bedeutend zurKreativiökonomie des Landes beitragen. 2017 konnten so 940,4Billionen IDR erzielt werden, was 7,44% des BruttoinlandsproduktsIndonesiens ausmacht", so Joshua Puji Mulia Simandjuntak,stellvertretender Vorsitzender der Marketingabteilung von BEKRAF.Im Folgenden werden einige der acht ausgewählten Brettspielevorgestellt, die Indonesien repräsentieren:- Mahapatha, ein Fantasy-Abenteuer-Spiel mit ethnischem Hintergrundvon Morfosic Studio und Manikmaya Games;- Orang Rimba: The Forest Keeper, ein Brettspiel von Hompimpa Games,das Anak Dalams Stamm in Jambi, Indonesien, in Form vonRollenspielen erforscht;- Waroeng Wars 2nd, ein Gesellschaftspiel von Tabletoys, das sich mitder traditionellen und authentischen Küche Indonesiensauseinandersetzt; und- Mahardika: Merah Putih, ein Brettspiel von Manikmaya Games inRollenspiel-Format , das der Ära vor der indonesischenUnabhängigkeitserklärung gewidmet ist.Zu den weiteren teilnehmenden indonesischen Verlegern gehörenCoralis Entertainment, Maen Main und Masbro.Alle vertretenen Produkte und Verleger wurden nach den höchstenStandards dem globalen Markt entsprechend ausgewählt und verfolgendas Ziel, das globale Publikum fortwährend in Erstaunen zu versetzen."Ich möchte hierbei anmerken, dass 2017 lediglich 13 indonesischeBrettspiel-Kreationen auf der Spielemesse Essen vertreten waren,während wir jetzt 24 Produkte vorstellen. Wir sind optimistisch,unsere Erfolge des letzten Jahres übertreffen zu können", fügteJoshua hinzu.Pressekontakt:Boni Pudjianto, Director of International Market Development vonBEKRAF (+62-815-72914419) Mariaman Purba, Head Bureau of Legal andPublic Communication von BEKRAF (+62-813-17506456)Original-Content von: Indonesian Agency for Creative Economy (BEKRAF), übermittelt durch news aktuell