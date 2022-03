Indonesien gewährleistet die strikte Einhaltung des Covid-19-Protokolls im Hinblick auf die G20-Präsidentschaft

Jakarta, Indonesien, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Im Vorfeld des G20-Gipfels, der am 15. und 16. November auf Bali stattfindet, wird das indonesische Gesundheitsministerium als Vorsichtsmaßnahme gegen Covid-19 ein strenges Gesundheitsprotokollsystem einführen. Das System wird als Leitfaden für alle persönlichen Aktivitäten während des Gipfels dienen.Das übergreifende Thema der indonesischen G20-Präsidentschaft lautet „Recover Together, Recover Stronger" (Gemeinsam erholen, stärker erholen) und ermutigt alle Länder, zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltigere weltweite Erholung zu erreichen, da die globale Pandemie weiterhin alle Lebensbereiche betrifft.„Das ‚Blasensystem' entspricht dem aktuellen globalen Rahmen der Pandemieprävention. Es handelt sich um ein Reisekorridorprogramm, das darauf abzielt, die Risiken möglicher Übertragungen zu begrenzen, indem die Teilnehmer des Gipfels von der Öffentlichkeit in Hotels, Veranstaltungsorten und anderen unterstützenden Einrichtungen für jede Veranstaltung oder jedes Treffen während des Gipfels und im Vorfeld getrennt werden", sagte Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, offizielle Sprecherin der Covid-19-Impfung, des indonesischen Gesundheitsministeriums.Es werden vier separate "Blasen" eingerichtet. Die erste „Blase" ist für die Delegierten der G20-Länder, einschließlich ihrer wichtigsten Gefolgsleute. Die zweite „Blase" ist für allgemeine G20-Teilnehmer und Journalisten gedacht, während die dritte „Blase" für die Organisatoren des Gipfels und die Mitarbeiter vor Ort gedacht ist. Die vierte „Blase" schließlich ist für das gesamte operative und unterstützende Personal bestimmt, das am Tagesgeschäft des Gipfels beteiligt ist.In Anbetracht des Rückgangs der Infektionsrate haben die Länder des Nahen Ostens, Afrikas und Europas die Reisebeschränkungen gelockert, allerdings ist die Reichweite der Impfung in den einzelnen Regionen ungleich. Rund 54 % (https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html) des Nahen Ostens sind teilweise geimpft, in Afrika sind es nur über 253 Millionen (https://allafrica.com/stories/202203080267.html) geimpften Menschen von insgesamt 1,3 Milliarden Menschen und 68 % (https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html) von Europa sind teilweise geimpft. Daher hat jedes Land seine eigenen Einschränkungen.In Anbetracht der aktuellen Situation werden Impfvorschriften, regelmäßige Gesundheitschecks und Covid-19-Screenings Teil der Maßnahmen während des G20-Gipfels auf Bali sein. Die Teilnehmer müssen negative PCR-Testergebnisse vorlegen, die höchstens drei Tage vor ihrer Abreise durchgeführt wurden. Während des Gipfels müssen sie sich außerdem während ihres gesamten Aufenthalts im Bereich des Blasensystems einem täglichen Antigentest oder einem alle drei Tage stattfindenden PCR-Test unterziehen.Informationen zum indonesische GesundheitsministeriumDas indonesische Gesundheitsministerium setzt sich dafür ein, allen Menschen in Indonesien eine hochwertige Gesundheitsversorgung zu bieten und gesunde, produktive und widerstandsfähige Gemeinschaften im ganzen Land zu schaffen. Wir bemühen uns um eine effektive Führung im Gesundheitssektor durch Qualitätsstandards, Politik und Gesetzgebung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1765463/Indonesian_officials_ensure_strict_screening_arrival.jpgPressekontakt:Daniel Simanjuntak,+6221-52907416-19-ext.-116Original-Content von: Indonesian Ministry of Health, übermittelt durch news aktuell