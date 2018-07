Indofood Agri: Was könnte passieren?

An der Börse Singapore schloss die Indofood Agri-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 0,225 SGD. Die Indofood Agri-Aktie wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Indofood Agri entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Indofood Agri investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,11 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products einen Mehrertrag in Höhe von 1,02 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

