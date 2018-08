Indofood Agri: Geht es jetzt los?

An der Heimatbörse Xetra Singapore notiert Indofood Agri per 02.08.2018 bei 0,225 SGD. Indofood Agri zählt zu "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Die Aussichten für Indofood Agri haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Indofood Agri höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Consumer Products. Der Unterschied beträgt 1,01 Prozentpunkte (3,11 % gegenüber 2,1 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Indofood Agri-Aktie ein Durchschnitt von 0,34 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,225 SGD (-33,82 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,23 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,17 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Indofood Agri-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Indofood Agri erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Indofood Agri mit einer Rendite von -53,03 Prozent mehr als 56 Prozent darunter. Die "Consumer Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,23 Prozent. Auch hier liegt Indofood Agri mit 56,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.