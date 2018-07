Indizes: Was passiert in der neuen Woche?

Selten ist es am Markt so spannend gewesen wie vor Beginn der neuen Woche. Die Kurse im Dax etwa sind zum Wochenausklang schwächer gewesen als zuvor. Dies könnte Probleme andeuten. Denn die Angst vor einer weiteren Eskalation des Handelskrieges scheint enorm zu sein. Anders lässt sich diese Entwicklung kaum erklären. So hofft die EU zwar auf der einen Seite noch auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.