Indizes: Ölpreise fallen – Indizes leider auch…

Die Börsen hatten zuletzt besonders über die hohen Ölpreise geklagt. Die sanken jetzt, zumal die OPEC wieder mehr Öl fördert oder fördern will. Die Börsen sind dennoch schwächer geworden. Alle großen Indizes setzten etwas zurück und deuten damit zum Wochenanfang eine gewisse Schwäche an. Denn: Aus charttechnischer und aus wirtschaftlicher Sicht waren an sich wieder feste Kurse oder zumindest keine Rücksetzer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.