Indizes: Jetzt scheint die Sonne …

Erst gestern haben wir an dieser Stelle darüber berichtet, wie schlecht die Stimmung an den Märkten ist oder war. Die Handelsstreitigkeiten waren für Verwirrung und vor allem für Konjunktursorgen an den Märkten verantwortlich. Nun sieht es wieder besser aus. Zwar gab es am Mittwoch keine Entwarnung, allerdings auch keine neuen Hiobsbotschaften, die an den Märkten für Unruhe hätten sorgen können. Und ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.