Unter den Indizes bzw. dem Index versteht man in börsentechnischer Hinsicht den so genannten Aktienindex, wie er beispielsweise in Form des DAX selbst Aktienneulingen bekannt sein dürfte. Dabei handelt es sich bei einem solchen Aktienindex um eine Kennzahl, welche die Entwicklung von Aktienkursen darstellt. Somit gibt es auch nicht den allgemeingültigen Index für alle erdenklichen Kapitalgesellschaften und Aktienkurse, sondern verschiedene Indizes ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.