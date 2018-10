Individueller, komfortabler, sicherer - Hanseatic Bank startet neue App mit erweiterten Funktionen und verbessertem Design (FOTO)

Hamburg (ots) -Ein neues Design für mehr Nutzerfreundlichkeit und viele ergänzteFunktionen, das bietet die neue App "Hanseatic Bank Mobile" denKreditkartenkunden. Mit der neuen App haben Kunden der HamburgerPrivatbank unter anderem durch eine Push-Nachrichten-Funktion nochmehr Kontrolle über die Sicherheit ihrer Kreditkarte und können ihreZahlungsmodalitäten individuell anpassen.Die Digitalisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten, dasalltägliche Leben eines jeden zu vereinfachen. Auch Bankkunden könnenihre Geschäfte durch neue digitale Services erheblich beschleunigenund komfortabler abwickeln. Mit einer Banking App haben sie überallund zu jeder Zeit einen Überblick über ihre Finanzen. Um für nochmehr Sicherheit und Transparenz zu sorgen, erhalten User derHanseatic Bank App ab sofort auf Wunsch eine Push-Nachricht auf ihrHandy, sobald Umsätze auf ihrer Kreditkarte vermerkt werden. Über dieSperrfunktion kann der Kunde dann seine Karte bei Bedarf selbstsperren und wieder entsperren, sofern kein Betrugsverdacht oderZahlungsrückstand besteht."Mit der Entwicklung unserer neuen App ,Hanseatic Bank Mobile'haben wir schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kundenreagiert", erklärt Michel Billon, Geschäftsführer bei der HanseaticBank. "Anhand des Kundenfeedbacks zur vorherigen App und desNutzerverhaltens konnten wir erkennen, welche Funktionen für den Userwichtig sind und wo der größte Bedarf an neuen Services besteht." Umdem Kunden eine individuelle und flexible Anpassung der Rückzahlungendes Kredits von seinem Smartphone aus zu ermöglichen, kann er seineRückzahlungsmodalitäten ab sofort über die App selbstständiganpassen. Neu ist auch eine Feedbackfunktion, wodurch die HanseaticBank die Entwicklung neuer digitaler Services für ihre Kunden weitervorantreiben kann.Auch das Design der neuen App wurde komplett überarbeitet, da denmeisten Nutzern eine einfache und übersichtliche Bedienung besonderswichtig ist. Bleiben doch noch Fragen offen, gibt es über dieFAQ-Funktion schnell eine Antwort. Persönliche Daten wie Name,Adresse und E-Mail-Adresse können nun auch selbst verwaltet werden.Um dem Bedürfnis des Kunden nach mehr Transparenz noch besser gerechtzu werden, kann er über die App nicht mehr nur Umsätze und dieAuslastung der Kreditkarte einsehen, sondern auch vorgemerkteUmsätze. Somit hat er volle Kontrolle über seine Ausgaben. EineAnzeige von Autorisierungen und hinterlegten Kautionen ist ebenfallsintegriert. Darüber hinaus sollen zukünftig auch Funktionen wie ApplePay sowie die Vorteilswelt der Hanseatic Bank eingebunden werden.Weiterhin sollen auch die Durchführung von Funds Transfers sowieCard2Card-Zahlungen über die App möglich sein.Die neue Hanseatic Bank App ist für die Betriebssysteme iOS undAndroid erhältlich und steht ab sofort im Apple App Store unterhttp://ots.de/mkYBEk und im Google Play Store unterhttp://ots.de/fGyMUX zum kostenlosen Download zur Verfügung. ZumEinloggen benötigt der User die Zugangsdaten seines Online Bankings.Die alte Version der Hanseatic Bank App kann deinstalliert werden.Über die Hanseatic Bank GmbH & Co KGAls Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg ist die Hanseatic Bankbundesweit tätig. Gegründet 1969 als Teilzahlungsbank, um dasumfangreiche Warenfinanzierungsgeschäft für Kunden des Otto Versandsabzuwickeln, wurde sie 1976 zur Vollbank umgewandelt. Im Jahr 2005übernahm die französische Großbank Société Générale 75 Prozent derAnteile an der Hanseatic Bank, 25 Prozent hält weiterhin die OttoGroup. Die Hanseatic Bank hat sich mit den BereichenKonsumentenkredite, Einlagen, Versicherungen und Factoring auf vierGeschäftsfelder spezialisiert. Besonders mit ihren innovativenKreditkartenprodukten ermöglicht die Hanseatic Bank ihrenHandelspartnern flexible Finanzierungsmodelle für jeden Vertriebswegund zugleich ein wirksames Mittel zur Kundenbindung.Weitere Informationen über die Hanseatic Bank erhalten Sie unterhttps://www.hanseaticbank.de.Pressekontakt:Hanseatic BankCharlotte von HochbergReferentin UnternehmenskommunikationBramfelder Chaussee 101, 22177 HamburgTel. (040) 646 03 - 303Mail: charlotte.vonhochberg@hanseaticbank.deOriginal-Content von: Hanseatic Bank, übermittelt durch news aktuell