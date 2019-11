"Individuelle Vorraussetzungen der Arbeitssuchenden müssen berücksichtigt werden" / IB-Präsidentin Petra Merkel zum aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Frankfurt am Main (ots) - "Im günstigsten Fall sind Arbeitssuchende und dieMitarbeiter*innen der Bundesagentur für Arbeit Partner und arbeitenvertrauensvoll zusammen, dann stellt sich die Frage nach Sanktionen gar nicht",reagiert die IB-Präsidentin Petra Merkel auf das Urteil desBundesverfassungsgerichts vom Dienstag. "Vertrauen kann sich aber nurentwickeln, wenn die individuellen Voraussetzungen des Arbeitssuchendenberücksichtigt werden. Das Fördern muss immer im Vordergrund stehen", so Merkel.Der IB begrüßt daher die Entscheidung aus Karlsruhe ausdrücklich. Bezüge imRahmen von Hartz IV stellen auch immer eine Art Grundsicherung dar. Dass dieseGrundsicherung nicht komplett versagt werden kann und Kürzungen nach dem Wegfalldes Grundes sofort wieder beendet werden müssen, ist nach Ansicht des IB eingroßer Fortschritt für die Schaffung des nötigen Vertrauensverhältnisses. "Alsgroßer Bildungsanbieter wissen wir, dass auch Fördermaßnahmen immer individuellangepasst werden müssen", bestätigt Petra Merkel. "Das heißt, dass alleBeteiligten auch immer genau hinschauen müssen, warum aus Sicht derMitarbeiter*innen der Bundesagentur für Arbeit eine Kürzung des ArbeitslosengeldII in Frage kommt. In vielen Fällen kann man die Förderangebote sicher sogestalten, dass sie auch angenommen werden. Der IB steht als Ansprechpartnerauch in diesem Bereich gerne zur Verfügung", so Merkel.Pressekontakt:Internationaler BundDirk Altbürger (Pressesprecher)Tel. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.dewww.ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell