Individuelle Lösungen für perfekte Ergebnisse: Bosch präsentiert zur IFA 2018 smarte Neuheiten für qualitätsbewusste Verbraucher (FOTO)

München (ots) -Wie können Haushalte noch einfacher zu perfekten Ergebnissengelangen? Ihren individuellen Stil noch besser ausleben? Gesünderkochen und zugleich entspannter genießen? Und wie lassen sich dievernetzte Küche und das vernetzte Zuhause noch besser an ihreBedürfnisse anpassen? - Fragen wie diese stellt sich Bosch, EuropasHausgerätehersteller Nr. 1, regelmäßig. Und findet Antworten, dieüberraschend und überzeugend zugleich ausfallen. Zwischen dem 31.August und dem 5. September 2018 präsentiert Bosch auf der IFA inBerlin Neuheiten, die konsequent auf die Wünsche qualitätsbewussterKonsumenten zugeschnitten sind.Neue Wege beim Design: accent line carbon black und Vario StyleMit der fortschreitenden Verschmelzung von Küche und Wohnraumverändern sich die Ansprüche der Konsumenten an ihre Hausgeräte. DenWunsch nach größtmöglicher Eleganz, Wertigkeit und Reduktion erfülltBosch mit der neuen Einbaugeräte-Linie accent line carbon black. Siebietet mit ihrer schwarzen Glasfront sowie komplett in schwarzgehaltenen Bedienelementen und Griffen eine einheitliche, vollendetpuristische Optik. accent line carbon black umfasst ein komplettesProdukt-Portfolio, vom Backofen über die Wärmeschublade bis hin zumKaffeevollautomaten. Erstmals bietet Bosch im Rahmen der accent linecarbon black Dampfgarer und -backöfen mit Sous-Vide-Funktion an sowieeine Sous-Vide-Schublade. Das Garen unter Luftausschluss ermöglichteine besonders schonende und aromatische Zubereitung frischerLebensmittel: ein wahrer Geschmacks-Hit. - Der Wunsch vielerKonsumenten nach einem starken und individuellen Design-Statementwiederum stand Pate bei Bosch Vario Style, der erstenKühl-Gefrier-Kombination, die ihre Farbe ändern kann. Für denVerwandlungskünstler mit austauschbaren Türfronten gibt es jetzt fünfneue ausdrucksstarke Farbtöne - und damit insgesamt 24 Möglichkeiten,den eigenen Stil ganz einfach auszuleben. Die konsequenteOrientierung am Kunden und dessen Wünschen und Bedürfnissen führtBosch auf der IFA im direkten Dialog weiter. So holt das Unternehmendie Meinung der Konsumenten zu weiteren möglichen Vario Style-Frontenein, zum Beispiel zu neuartigen Materialien wie Keramik oder nochindividuelleren Designs, etwa in Kooperation mit der dänischenHomeware-Design-Ikone RICE.Perfekt war noch nie so einfach: vollautomatisch Waschen undTrocknenJeder Konsument träumt von einem Gerät, das die Wäschepflege nichtnur perfekt, sondern praktisch "von allein" erledigt. Diesen Traumerfüllt WDU28640, der erste Bosch Waschtrockner mit i-DOSDosierautomatik. Das platzsparende, vernetzbare Gerät sorgt in einemeinzigen Arbeitsgang für optimal gereinigte und getrocknete Wäsche,ohne Umfüllen und ohne manuelle Waschmittelzugabe. Einsensorgestütztes Automatikprogramm erkennt neben der Beladungsmengeauch Textilart und Verschmutzungsgrad der Wäsche und wähltvollautomatisch das richtige Waschprogramm. i-DOS sorgt zugleich fürdie Zugabe der idealen Waschmittelmenge - millilitergenau. DankAutoDry trocknet der Waschtrockner die Textilien zudem besondersschonend und knitterarm. Mit Home Connect kommt noch derSicherheitsaspekt hinzu: Über die App kann der Gerätestatus jederzeitund von überall aus kontrolliert werden. Und wenn die Wäsche fertigist? Informiert die App ihren Besitzer automatisch perPush-Nachricht. Nie mehr umsonst in den Keller gehen!Neue kleine Hausgeräte: gesünder, inspirierender, individuellerFür überraschend einfach und perfekt gemixte, gesunde Smoothiesund Säfte sorgt der neue Bosch Vakuum Mixer. Unter Vakuum bleibennicht nur die Vitamine von Obst und Gemüse besser erhalten. AuchKonsistenz, Aussehen und Haltbarkeit profitieren enorm. So machtgesunde Ernährung noch mehr Spaß. Einen weiteren Kick im Hinblick aufeinen gesunden Lebensstil verleiht ein Produkt, mit dem Boscherstmals das Trendthema Indoor Gardening aufgreift: SmartGrow ist einintelligentes Gerät, mit dem man in der eigenen Küche ohne großenAufwand ganz einfach frische und schmackhafte Kräuter, Salate oderessbare Blüten ganzjährig selbst anbauen kann. AutomatischeBewässerung und Beleuchtung garantieren perfekte Ergebnisse an jedemStandtort - ein inspirierender Beitrag zu gesunder, frischerErnährung! - Bei der unverzichtbaren MUM 5 Küchenmaschine von Boschgeht es in Zukunft noch individueller zu: Unter dem Motto MyMUM - mystyle präsentiert Bosch den ersten Küchenmaschinen-Konfigurator ineinem eigenen Web-Shop. Damit kann sich jeder Konsument seinepersönliche MUM zusammenstellen: aus einer großen Vielfalt an Farben,Motorisierungen und Zubehör. Das individuelle Modell wird dann aufBestellung produziert und ausgeliefert.Home Connect Portfolio: neue FunktionenSicherheit und Komfort stehen bei den Bosch-Haushalten ganz obenauf der Wunschliste. Vernetzbare Hausgeräte mit Home Connect erfüllendiese Bedürfnisse - sie lassen sich von unterwegs per Tablet oderSmartphone jederzeit steuern und überprüfen. Darüber hinaus stelltdie App sicher, dass Konsumenten immer die Unterstützung bekommen,die sie benötigen - bei Bedarf sogar einen direkten Draht zum BoschKundenservice. Mit der Lebensmittelerkennung mit Lagerempfehlung fügtBosch seinem Portfolio jetzt noch eine weitere praktische Funktionhinzu: Mit ihrer Hilfe erkennt der vernetzbare Kühlschrankautomatisch rund 60 verschiedene Obst- und Gemüsesorten und gibt perApp Hinweise zum idealen Lagerort. Das Resultat: Lebensmittel werdenoptimal aufbewahrt, bleiben länger frisch und müssen seltenerentsorgt werden.Home Connect Ökosystem - eine Welt voller MöglichkeitenAls offene Plattform geht Home Connect zudem laufend neuePartnerschaften mit anderen Anbietern digitaler Dienstleistungen ein:So können die Bosch-Kunden von immer mehr nützlichen Servicesprofitieren. Neu sind zum Beispiel die Vorratskontrolle undautomatische Nachbestellung von Geschirrspültabs, Klarspüler & Co.via OTTO sowie die Nutzung digitaler Rezeptwelten des Tiefkühl- undLebensmittel Heimservice eismann oder der Zugriff auf Servicesdigitaler Rezeptanbieter wie die Bosch-eigene Plattform Simply Yummyoder Kitchen Stories. Schnittstellen zu Mozaiq, Bosch Smart Home undBusch-Jaeger ermöglichen die Integration von Bosch Hausgeräten in dasvernetzte Zuhause. Und dank Kooperationen mit IFTTT und Amazon Alexawachsen auch die Optionen smarter Gerätesteuerung mithilfeinnovativer Bedienkonzepte.Die Zukunft: Individuell. Inspirierend. All-in-one.Mit Home Connect bietet Bosch das derzeit größte Partner-Netzwerkim Bereich Hausgeräte in Europa. Dabei hat die Zukunft gerade erstbegonnen. Auf der IFA 2018 lädt Bosch unter dem Motto Individuell.Inspirierend. All-in-one. zu einem Blick auf das Kochen der Zukunftein. Ein noch virtueller Prototyp beschäftigt sich mit der Frage, wieleistungsfähige vernetzte Küchengeräte künftig dazu beitragen können,das tägliche Kochen noch besser auf die individuellen Vorlieben undAnforderungen abzustimmen und zugleich überraschend einfach zugestalten. Ein weiteres Zukunftskonzept, das Bosch Forward ShowCar,führt vor Augen, wie das vernetzte Auto zum persönlichen Begleiterseines Besitzers werden kann und dabei auch mobil jederzeit dieKontrolle der vernetzten Hausgeräte ermöglicht. Und mit dem digitalenPAI-Projektor rückt ein weiteres interaktives Medium in die Küchevor: Es macht "Guided Cooking" erlebbar, die Methode, die Schritt fürSchritt ganz einfach zum perfekten Ergebnis führt."Wir orientieren uns bei alldem aber nicht am technisch Machbaren,sondern an den zentralen Bedürfnissen unserer Konsumenten sowie dengesellschaftlichen Entwicklungen", erläutert Bosch HausgeräteGeschäftsführer Harald Friedrich. "Nur wenn wir verstehen, wie undwarum die Menschen im Haushalt etwas tun, können wir sinnvolle Geräteund Lösungen entwickeln, die nicht nur heute, sondern auch morgennoch aktuell und zeitgemäß sind."