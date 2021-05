Individuelle Beratung in Berlin: Drittes IKEA Planungsstudio öffnet Türen in Reinickendorf

Hofheim-Wallau (ots) -- Eröffnung in Hallen am Borsigturm am 1. Juni 2021- IKEA setzt Innenstadt-Kurs fort und öffnet drittes Planungsstudio binnen eines Jahres- Noch näher bei den Kund*innen: Individuelle Beratung bei komplexen PlanungenHofheim-Wallau (ots) - Am kommenden Dienstag um 10 Uhr eröffnet IKEA das dritte Planungsstudio im Berliner Raum, erstmals inmitten eines Shopping-Centers im Stadtteil Tegel in Berlin-Reinickendorf. Auf 610 Quadratmetern Ausstellungsfläche können sich Kundinnen und Kunden künftig im ersten Obergeschoss der denkmalgeschützten Hallen am Borsigturm von IKEA Einrichtungsideen inspirieren lassen. Der Fokus liegt auf individueller Beratung bei komplexen Planungen für Küchen, Kleiderschränke und Wohnzimmeraufbewahrung.Mit dem Planungsstudio in Reinickendorf bringt IKEA das dritte City-Format im Berliner Raum binnen eines Jahres an den Start. Seit Spätsommer 2020 empfängt IKEA Besucherinnen und Besucher in den Planungsstudios in Berlin-Pankow und Potsdam. "Wir freuen uns sehr, dass die neuen Planungsstudios trotz pandemiebedingter Herausforderungen sehr gut angenommen werden. Mit Reinickendorf gehen wir nun den nächsten Schritt, um ein neues IKEA in den Städten zu schaffen und die Menschen dort zu treffen, wo sie sich tagtäglich bewegen", erläutert Nele Bzdega, Expansion Managerin bei IKEA Deutschland. "Die kleineren Formate in zentraler Innenstadtlage sind ein wichtiger Baustein, um ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen, ganz egal, ob sie uns digital oder vor Ort treffen wollen", erklärt Nele Bzdega. Der Berliner Raum ist eine von rund 40 Metropolregionen weltweit, in denen neue IKEA Konzepte entstehen.Inspiration und Beratung mitten in der StadtMit den Planungsstudios schafft IKEA neue Möglichkeiten für ein modernes Einkaufserlebnis, bei dem Inspiration und Beratung im Mittelpunkt stehen. Kundinnen und Kunden können ihre Wunschprodukte vor Ort testen, planen, bestellen und sich bequem nach Hause liefern lassen. In der Ausstellung in Reinickendorf, Am Borsigturm 2, werden modulare Systeme wie METOD Küchen, PAX Kleiderschränke oder BESTÅ Kombinationen erlebbar gemacht. Auf Basis der aktuell geltenden lokalen Bestimmungen können Kundinnen und Kunden unter www.IKEA.de/standorte Planungstermine vereinbaren oder spontan im Planungsstudio vorbeischauen.Weitere Pläne für die HauptstadtNeben den drei Planungsstudios in Pankow, Potsdam und Reinickendorf und den vier Einrichtungshäusern im Berliner Raum sieht IKEA weiteres Potenzial in der Hauptstadt. "Wir möchten mit noch viel mehr Menschen in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes in Kontakt treten und werden daher unsere Präsenz im Berliner Raum weiter ausbauen. IKEA plant in der Hauptstadt zwei weitere Planungsstudios und ein kleineres Store-Format im Herzen von Berlin", so Nele Bzdega.Über den Ingka KonzernDer Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrollierten Einheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEA Verkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA Systems B.V. besitzt. Der Ingka Konzern besteht aus drei Geschäftsbereichen: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Er ist der weltweit größte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 378 Einrichtungshäuser in 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2020 besuchten insgesamt 706 Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 3,6 Milliarden Menschen informierten sich auf unserer Website www.IKEA.com. Der Ingka Konzern betreibt Geschäfte mit der Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, indem er formschöne, funktionsgerechte und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände zu Preisen anbietet, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können.Über IKEA DeutschlandSeit 1974 ist IKEA in Deutschland vertreten, aktuell betreiben wir IKEA Einrichtungshäuser an 54 Standorten. In Deutschland beschäftigen wir rund 20.200 Mitarbeiter und gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung der IKEA Vision: "Den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen."Pressekontakt:Louisa KlinkCorporate CommunicationsE-Mail: louisa.klink@ingka.ikea.comIKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell