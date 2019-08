Indisches Paar knackte magische Besuchermarke: 15 Millionen Besucher in den Swarovski Kristallwelten

Wattens (ots) - Am Donnerstag, 8. August 2019 wurde in den SwarovskiKristallwelten der 15-millionste Besucher seit der Eröffnung im Jahr 1995gezählt. Bei den Jubiläumsgästen handelte es sich um ein junges Paar ausBangalore in Indien. Neben Österreich, Deutschland und Italien zählt Indienmittlerweile zu den wichtigsten Herkunftsnationen der kristallinen Wunderwelt.Seit ihrer Eröffnung 1995 haben sich die Swarovski Kristallwelten zu einer dermeistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs entwickelt.Frau Darshana Raykar und ihr Lebensgefährte Achyut Hegde konnten es kaumglauben, als sie von Artisten des Circus Roncalli gemeinsam mit MarkusLanges-Swarovski (Mitglied des Swarovski Executive Board), Carla Rumler(Cultural Director Swarovski und Kuratorin Swarovski Kristallwelten) und StefanIsser (Geschäftsführer D. Swarovski Tourism Services GmbH) als 15-millionsteBesucher im Eingangsbereich der Swarovski Kristallwelten willkommen geheißenwurden. Die Akrobaten, Artisten und Illusionisten, die für das Programm "Sommerim Riesen" im Juli und August in Tirol zu Gast sind, überreichten denüberraschten Jubiläumsgästen einen Shoppinggutschein für den KristallweltenStore. Anschließend erhielt das Paar eine exklusive Führung durch das Reich desRiesen und bekam so ganz besondere Einblicke in diesen einzigartigen Ort derFantasie. "Die Swarovski Kristallwelten waren ein Fixpunkt auf unserer Reisedurch Österreich. Dass wir nun als 15-millionste Besucher geehrt werden, machtunseren Aufenthalt hier in Wattens zu einem unvergesslichen Erlebnis", so dieüberraschte Raykar.Die Swarovski Kristallwelten sind eine Erlebnisdestination, die Kunst mitLifestyle und österreichische Tradition mit einem international erfolgreichenTouristikmodell verbinden. "15 Millionen Besucher aus über 60 Nationen zeigendie nach wie vor hohe Anziehungskraft der Swarovski Kristallwelten und machendiese seit 1995 zum wohl internationalsten Ort Tirols", freut sichGeschäftsführer Stefan Isser.Carla Rumler (Cultural Director Swarovski und Kuratorin SwarovskiKristallwelten) ergänzt: "Es macht uns stolz, dass die Swarovski Kristallweltenmit ihrem permanenten Mut zur Verwandlung und Neues zu erschaffen so vieleGäste aus der ganzen Welt begeistern."Eine touristische ErfolgsgeschichteDie Swarovski Kristallwelten wurden im Jahr 1995 anlässlich des hundertjährigenFirmenjubiläums eröffnet. Der Multimediakünstler André Heller entwarf damiteinen einzigartigen Ort der Fantasie. Bis heute hat diese beliebteSehenswürdigkeit in Tirol mehr als 15 Millionen Besuchern aus aller Welt Momentedes Staunens beschert. Rund um die Ikone des Riesen und dessen 17 Wunderkammernschufen Architekten von Weltruf eine Gartenlandschaft mit einmaligenKunstinstallationen und neuen Attraktionen. Zuletzt wurde im Juli 2019 einCarousel des spanischen Künstlers und Designers Jaime Hayon im Garteninstalliert.Weitere Informationen(https://www.tourismuspresse.at/redirect/swarovski-kristallwelten)Indisches Paar knackte magische Besuchermarke Alle Details (https://www.newsroom.pr/at/15-millionen-besucher-in-den-swarovski-kristallwelten-14829)Kontakt:Alexandra MühlbacherD. Swarovski Tourism Services GmbHKristallweltenstraße 1, 6112 Wattenst: +43 5224 500-7376swarovski.com/kristallweltenpress.kristallwelten@swarovski.comOriginal-Content von: d. swarovski tourism services gmbh, übermittelt durch news aktuell