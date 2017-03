Indisches Gericht verurteilt 31 Arbeiter nach Aufstand in Autofabrik

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

NEU DELHI (dpa-AFX) - Ein indisches Gericht hat 13 Arbeiter einer Autofabrik wegen Mordes und 18 weitere wegen Landfriedensbruchs verurteilt.



117 weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Das bestätigte ein an dem Fall beteiligter Anwalt am Freitag. In dem Verfahren ging es um einen Aufstand in einem Werk des Autobauers Maruti Suzuki in der Nähe der Hauptstadt Neu Delhi. Mitarbeiter töteten dort 2012 einen leitenden Angestellten und verletzten 90 weitere Personen. Der Aufstand war ausgebrochen, nachdem die Geschäftsführung im Zuge eines Lohnstreits Strafen gegen mehrere Beschäftigte ausgesprochen hatte.

Das Strafmaß wird das Gericht am 17. März bekanntgegeben. Für Mord kann in Indien die Todesstrafe ausgesprochen werden.

Maruti Suzuki ist ein Zusammenschluss aus dem indischen Autobauer Maruti und dem japanischen Konzern Suzuki. Die Marke hat auf dem indischen PKW-Markt einen Marktanteil von fast 50 Prozent./smr/DP/she