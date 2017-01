Indischer Billigflieger SpiceJet beschert Boeing neuen Großauftrag

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEU DELHI (dpa-AFX) - Der indische Billigflieger SpiceJet stockt seine Einkäufe beim Flugzeugbauer Boeing kräftig auf.



Statt der bereits bestellten 55 Mittelstreckenjets sollen nun 155 Boeing-Maschinen in der auf Spritsparen getrimmten Neuauflage 737-MAX-8 die Flotte verstärken, wie SpiceJet und Boeing am Freitag in Neu-Delhi mitteilten. Zugleich sicherte sich das Unternehmen Kaufoptionen für weitere 50 Flugzeuge - dies können auch Großraumjets für das Langstreckengeschäft sein.