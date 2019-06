Indische Notenbank senkt Leitzins erneut

MUMBAI (dpa-AFX) - Die indische Notenbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge reduziert.



Wie die Zentralbank am Donnerstag in Mumbai mitteilte, sinkt ihr wichtigster Zins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,75 Prozent. Das ist das tiefste Niveau seit dem Jahr 2010. Zudem deuteten die Währungshüter die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen an. Analysten hatten mit dem Zinsschritt mehrheitlich gerechnet.

Die Notenbank begründete ihre Entscheidung mit dem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum. Entsprechend reduzierte sie ihre Erwartung für das laufende Jahr. Zudem gibt die niedrige Inflation der Notenbank Raum, ihre Geldpolitik ein Stück weit zu lockern. Hinzu kommt der abgebrochene Straffungskurs der US-Notenbank Fed, von der mittlerweile sogar Zinssenkungen erwartet werden. Die Geldpolitik der Fed hat weltweite Auswirkungen, auch und besonders in den Schwellenländern./bgf/jkr/jha/