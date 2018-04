Indigene Fashion Week in Toronto - Auf der ersten indigenen Fashion Week in Toronto präsentieren indigene Designer ihre Kreationen (FOTO)

Mettmann (ots) -Leder, Federn, Perlen. Auf der ersten indigenen Fashion Week inToronto zeigen Designer und Designerinnen mit indigenen Wurzeln vom31. Mai bis 3. Juni 2018 ihre Fashion-Statements der Modewelt. Unterder künstlerischen Leitung von Sage Paul verleihen sie der indigenenKultur, ihrer Tradition und ihrer Geschichte eine zukunftsweisendeAufmerksamkeit auf dem Laufsteg und definieren indigene Mode neu.Haut, Mode, SchmuckLederkorsagen, Blüten-Tattoos, Federschmuck. Zarte Models undOversize. Insgesamt 23 junge talentierte indigene Designer ausKanada, Grönland und den USA zeigen vom 31. Mai bis 3. Juni vier Tagelang im Harbourfront Centre in Toronto indigen-moderneCross-Over-Fashion. Die erste indigene Fashion Week (IFWTO) inToronto vereint spektakuläre Modenschauen mit spannendenDiskussionsrunden und Workshops. In über 20 Vorträgen geben dieKünstler Einblicke in den Facettenreichtum der indigenen Kultur, ihrKunstverständnis und die historischen Wurzeln indigener Mode. In denWorkshops können Besucher selbst aktiv werden: Die traditionelleHandwerkskunst der indigenen Völker, Indigo-Färbetechniken derTuscarora-Nation, Weben von Navajo-Teppichen oder die feinePerlenstickerei der kanadischen Dene-Nation stehen auf dem Programm.Der dazugehörige Modemarkt präsentiert Wohnaccessoires undhandgefertigten indigenen Schmuck zum Kauf.Mode als Statement"Indigene Mode kann den Mainstream-Modegeschmack neu definieren",sagt Sage Paul, Designerin und Initiatorin der indigenen Fashion Weekin Toronto. "Die Mode veranschaulicht unsere Geschichte, unserenStolz und unsere Widerstandskraft." Die IFWTO ist somit nicht nureine Veranstaltung für Fashion-Liebhaber, sondern auch einpolitisches Statement. Heute bemächtigen sich die jungen indigenenDesigner selbst ihrer Geschichte und interpretieren sie neu. Kühn,mutig und progressiv stellen sie ihre Traditionen insScheinwerferlicht, spielen mit traditionellen Materialien undverbinden sie mit neuen Techniken zu kraftvollen Mode-Statements."Unser Ziel ist es, die Modewelt in Schwung zu versetzen. Wir wollendie indigenen Designer einem weltweiten Publikum, Händlern, Kuratorenund Mode-Interessierten zugänglich machen, die Kraft, Lebendigkeitund Schönheit der indigenen Kultur feiern und sie in der öffentlichenWahrnehmung verankern", so Sage Paul.Die DesignerZu den Favoriten gehört Hinaani-Design aus Nunavut. In dem kleinenOrt Arviat am Nordpolarkreis gründeten Paula Ikuutaq Rumbolt, NooksLindell und Emma Mandisa Kataujaq Kreuger 2014 ihr Mode-LabelHinaani. Inspiriert von der Natur kreieren sie eisblaue Leggins mitInuit-Tribals, nachtblaue Shirts mit sichelförmigen Inuit-Messern undSchals mit stilisierten Pfeilen. "Ich liebe die Arktis", sagtProduktentwicklerin Emma Kreuger. "Der kalte Sommer und derWinterwind haben sich in meine Seele geschrieben." Die engeVerbundenheit mit dem Ort und den Inuit-Traditionen spiegeln sich inden Entwürfen von Emma und Nooks. "Mit Hinaani-Design weben wirunsere Geschichte in die Kleidung", so Emma Kreuger. "Ich hatte immerden Wunsch, dem Ort Nunavut und den Menschen hier etwaszurückzugeben."Zum Line-Up der Designer der Fashion-Week gehören auchPerlenschmuck-Designerin Helen Oro, das Haute-Couture-DesignerlabelSho Sho Esquiro, das bekannt ist für seinen experimentellenMaterialmix aus Muscheln sowie Perlen und Leder,Abendroben-Designerin Lesley Hampton sowie Dorothy Grant, dieklassische Mode mit Haida-Symbolen vereint. "Derzeit sprudelt dieKreativität der indigenen Designer nahezu über und wir sind stolz,die Vielseitigkeit der indigenen Modekunst präsentieren zu können",sagt die Fashion-Week-Direktorin Sage Paul. Die erste indigeneFashion Week in Toronto gibt starken, indigenen Charakteren einePlattform und zeigt ihre einzigartige Weise, die Vergangenheit undGegenwart in Mode und Kunst miteinander zu verknüpfen und dieModewelt mit Souveränität, Widerstandskraft und jahrtausendealtemfaszinierendem Spirit zu bereichern. 