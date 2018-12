Indien und Italien tauschen G20-Gipfel für 2021 und 2022

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Indien und Italien haben die Ausrichtung der G20-Gipfel in den Jahren 2021 und 2022 getauscht.



"Es ist der 75. Jahrestag der indischen Unabhängigkeit. Deshalb haben wir Italien darum gebeten, dass Indien statt 2021 den G20-Gipfel 2022 ausrichten kann", sagte der indische Premierminister Narendra Modi am Samstag zum Abschluss des G20-Gipfels in Buenos Aires. "Wir sind Italien dankbar, dass es den Vorschlag akzeptiert hat."

Der nächste G20-Gipfel findet im kommenden Jahr im japanischen Osaka statt, 2020 treffen sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer dann in Saudi-Arabien. Nach dem Tausch folgen nun 2021 der G20-Gipfel in Italien und 2022 das Treffen in Indien. "2022 ist ein sehr wichtiges Jahr für Indien, weil wir dann unsere Unabhängigkeit zum 75. Mal jährt. Wir freuen uns darauf, dass in diesem Jahr die Führer der Welt zu uns kommen werden."/dde/DP/he