Indien stellt neue Initiativen im Bereich Tourismus vor (FOTO)

Berlin (ots) -Unter dem Motto "Land of Eternal Heritage" hat die indischeDelegation auf der ITB neue Initiativen im Bereich Tourismusvorgestellt. Als Beispiel wurde die kostenlose SIM-Karte mitStartguthaben von Mr. Suman Billa, Staatssekretär im Ministerium fürTourismus, genannt.Jährlich steigende Zahlen im Tourismus sprechen für sich, Indienwird als Reiseland weltweit immer attraktiver. Im Vergleich zumVorjahr stieg die Zahl ankommender Touristen in 2016 um 10,7 Prozent(insgesamt 88,9 Millionen Besucher in 2016). Die Bundesrepublik istin den Top-Ten der wichtigsten Tourismusländer für Indien.Auf der ITB Pressekonferenz sprach Suman Billa, Staatssekretär imMinisterium für Tourismus, von dem Ziel, positive Geschichteneffektiver zu kommunizieren. Ein Beispiel dafür ist die Einführungder kostenlosen SIM-Karte mit Startguthaben. Touristen können sichdiese bei ihrer Ankunft mit dem e-Visum am Flughafen abholen. Es istein einzigartiges Projekt, welches es Besuchern aus dem Auslandeinfacher macht, Bekannte zu Hause und in Indien zu kontaktieren.Die SIM-Karte ist Teil eines Willkommenspaketes für Touristen, diemit einem e-Visum einreisen. Die Karten haben ein Guthaben von 50Rupien und 50 MB Datenvolumen und können gleich nach Erhalt amFlughafen aktiviert werden. Die Initiative wird in Kooperation mitdem Telekommunikationsunternehmen Bharat Sanchar Nigam Ltd.(BSNL)umgesetzt. Es stellt die SIM-Karten zur Verfügung. Das Angebot giltzunächst am Indira Gandhi International Airport (Terminal T3), NewDelhi. Zukünftig wird es ebenfalls an 15 weiteren internationalenFlughäfen verfügbar sein, die am e-Tourist-Visa-Programm teilnehmen.Außerdem ist die indische Regierung bestrebt, Indien auch inSachen Reisesicherheit für Touristen attraktiver zu machen. Dafürwurde im Februar 2016 eine mehrsprachige Rund-um-die-Uhr-Hotlineeingerichtet. Unter der Nummer 1800-11-1363 und dem Code 1363erhalten Touristen jederzeit Antworten auf sämtliche Fragen, die siesich auf ihren Reisen durch Indien stellen. Um einzelne Reiseziele inIndien attraktiver zu gestalten, werden derzeit zusätzlichWLAN-Verbindungen an 100 wichtigen Monumenten, 400 Bahnstationen undweiteren interessanten Orten eingerichtet.Mit den Bestrebungen zum Tourismus im eigenen Land und derüberzeugenden Präsenz auf der ITB 2017, zu der auch ein bombastischesProgramm mit Feier des Holi Festivals und den Sängern Lovely undMonty gehörte, hat India Tourism erneut bewiesen, was den Reiz desLandes ausmacht: Gastfreundschaft, fröhliche Feste, Lebensfreude undkulturelle Sehenswürdigkeiten.