Indien hält trotz USA-Ausstiegs an Pariser Klimaabkommen fest

BERLIN (dpa-AFX) - Indien will auch nach dem von Präsident Donald Trump angekündigten Ausstieg der USA am Pariser Klimaabkommen festhalten.



Seine Regierung werde weiter gegen die Erderwärmung kämpfen und für den Schutz der Umwelt arbeiten - und zwar "ungeachtet der Haltung, die sonst jemand irgendwo auf der Welt an den Tag legt", sagte Umweltminister Harsh Vardhan am Freitag in Neu-Delhi.

Indien ist nach China und den USA der drittgrößte Treibhausgas-Produzent weltweit. Rechnet man die Emissionen aller EU-Staaten zusammen, landet Indien auf Platz vier. Die Bundesregierung unterstützt das Schwellenland bei der Einsparung der klimaschädigenden Gase.