Indien erwartet BIP-Wachstum von sieben Prozent

NEU DELHI (dpa-AFX) - Mit einer Prognose von 7,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts rechnet Indien im laufenden Finanzjahr 2019/20 (31. März) mit einem stabilen Wachstum, nach 6,8 Prozent im Vorjahreszeitraum 2018/19. Bei der Prognose für 2019/2020 werde erwartet, dass das Wachstum bei Investitionen und beim Konsum Fahrt aufnehme, erklärte die Regierung am Donnerstag.



Indien rangiert nach Weltbank-Daten inzwischen knapp hinter Frankreich und Großbritannien auf Platz sieben der weltgrößten Volkswirtschaften, noch vor Brasilien und Italien.

Die Prognose ist Grundlage der Haushaltsplanung, die die Regierung von Premierminister Narendra Modi am Freitag dem Parlament vorlegen will. Modi ist nach seiner Wiederwahl im Amt gefordert, die Wirtschaft angesichts hoher Arbeitslosigkeit und einer sich verschärfenden Agrarkrise wiederzubeleben. Im letzten Quartal schwächelte das Wirtschaftswachstum bei 5,8 Prozent, Indien wurde von China als am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft verdrängt./sid/DP/jha