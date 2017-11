Indien: Gewalt gegen Dalits nimmt zu / Schwangere Dalit wird zu Tode geprügelt

Berlin (ots) - Die Gewalt gegen Dalits in Indien nimmt weiter zu.In jüngster Zeit häuften sich Fälle, in denen Angehörige dersogenannten "Unberührbaren" bei Gewaltattacken zu Tode kamen. Dasberichtet das christliche Werk Geschenke der Hoffnung, das sich alsTeil des "Dalit Freedom Networks" für die Rechte dieser Menscheneinsetzt. Ein besonders grausamer Vorfall ereignete sich vor kurzemim nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Beim Müllaufsammeln stießeine Schwangere unbeabsichtigt gegen einen abgestellten Eimer, dereiner Frau aus einer höheren Kaste gehörte. Die Frau war über diese"Verunreinigung" so erbost, dass sie gemeinsam mit ihrem Sohn dieMüllsammlerin heftig attackierte. Sowohl die werdende Mutter als auchihr acht Monate altes ungeborenes Kind erlagen später denVerletzungen. "Was für uns unvorstellbar klingen mag, ist in Indienleider grausamer Alltag: Dalits sind vielerorts immer noch Menschenzweiter Klasse", sagt Bernd Gülker, geschäftsführender Vorstand vonGeschenke der Hoffnung. Besonders hart treffe es die Christen unterihnen: Sie seien mit einem doppelten Stigma belegt. Nach Angaben deskatholischen Nachrichtenportals "Global Sister Network" habe esallein in diesem Jahr bereits 600 Attacken gegen Christen gegeben.Morddrohungen gegen Vorkämpfer der Dalit-BewegungIn Indien arbeitet Geschenke der Hoffnung mit der Gemeindebewegung"Good Shepherd Church of India and Associated Ministries" zusammen.Sie betreibt inzwischen 107 englischsprachige Schulen aufchristlicher Basis. Einer der Mitinitiatoren der "GoodShepherd"-Schulen, Kancha Ilaiah Shepherd, sieht sich seit einigerZeit Mordaufrufen ausgesetzt. In einer Ansprache hatte einParlamentsmitglied dazu aufgerufen, den Vorkämpfer der Dalit-Bewegungöffentlich zu hängen. Ilaiah gilt als Vorkämpfer für die Rechte derDalits. Die Mordaufrufe stehen in Zusammenhang mit seinem jüngstenBuch, in dem er die wohlhabende Handelskaste Indiens als "sozialeSchmuggler" bezeichnet, weil sie niedere Kasten und die Dalits vomWirtschaftssystem ausschließen würden.Menschenrechte gelten auch für Dalits"In den christlichen Schulen der ,Good Shepherd Bewegung', die vonuns unterstützt werden, lernen die Kinder, dass sie in den AugenGottes genauso wertvoll sind wie alle anderen Menschen", erklärtGülker. "Die derzeitige Situation erfüllt uns mit großer Sorge."Westliche Regierungen, aber auch in Indien tätige Unternehmen,sollten ihrer Verantwortung gerecht werden und sich für dieEinhaltung der Menschenrechte in dem Land starkmachen. "Sie geltengenauso auch für die Dalits. Laut der indischen Verfassung ist dieDiskriminierung aufgrund der Kastenzugehörigkeit verboten, alle Indersind gleich!" Hindu-Nationalisten setzten sich jedoch dafür ein, dasLand bis zum Jahr 2021 frei von Muslimen und Christen zu machen, soGülker.Pressekontakt:Tobias-B. Ottmar / Jessica MartensE-Mail: presse@geschenke-der-hoffnung.orgTelefon: 030-768 834 34Original-Content von: Geschenke der Hoffnung e.V., übermittelt durch news aktuell