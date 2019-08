Indien: Erlebnistouren auf 30 Seiten / Tourvital festigt Marktposition als Spezialveranstalter

Köln (ots) - Tourvital ist führender Veranstalter fürerlebnisreiche Rundreisen und Spezialist für Reisen nach Indien.Allein im Hauptkatalog Winter 2019/20 nehmen die vielfältigen Tourenauf den Indischen Subkontinent 30 Seiten ein. Die Themen derRundreisen sind so bunt und abwechslungsreich wie das Land selbst.Dazu bieten die verschiedenen Reiseformen für jeden Anspruch denrichtigen Rahmen: von Komfortrundreisen, auch mit ärztlicherBegleitung, über Kleingruppen- und individuelle Bausteinreisen bishin zu Kreuzfahrt- und Länder-Kombinationen. Im Zuge der Kampagnenzum neuen Markenauftritt des Reiseveranstalters ist Indien Thema derdritten TV-Spot-Staffel.Tourvital ist als Veranstalter erfahrener Profi für Indien-Reisenund entwickelt sich in dieser Position immer weiter. Die Touren aufden indischen Subkontinent werden durch ein Team von Spezialisten mitFachkompetenz, Liebe und Gespür für das Besondere zusammengestelltund permanent weiter ausgebaut. Zu den zwölf Rundreisen im Katalogkommen zahlreiche individuelle Touren, durch Angebote wieBausteinverlängerungen, persönliche Flugplanung oder Privatreisen abzwei Personen. Die Programme spiegeln wider, was die Markeverspricht: Emotionen pur erleben, authentisch, komfortabel undgeborgen. So spüren Reisende die vielschichtigen Facetten des Landeszwischen Himalaya und Indischem Ozean, die jahrtausendealte Kultur,die unglaubliche Zahl an Sehenswürdigkeiten und die enormabwechslungsreiche Landschaftsvielfalt hautnah, anstatt diese nur "zubesichtigen".Viele der Touren, die der Veranstalter für erlebnisreicheRundreisen anbietet, sind themenbezogen. "UNESCO Spezial"beispielsweise ist eine Kleingruppenreise von Delhi nach Mumbai,durch vier indische Bundesstaaten, zu buddhistischen Tempelanlagen,Höhlenmalereien, Ruinenstädten und Grabmälern, die alsWeltkulturerbestätten anerkannt sind. Ebenfalls eineKleingruppenreise führt in das "Heilige Nordindien", mit ärztlicherBegleitung ab/an Deutschland. Gebetszeremonien in Rishikesh undVaranasi vermitteln die spirituelle Atmosphäre des Landes hautnah."Ladakh: Erlebnis Himalaya", gleichfalls eine ärztlich begleiteteKleingruppenreise, entführt ihre Teilnehmer in buddhistische Welten,die sich auf einem der höchsten besiedelten Gebiete der Erdebefinden. Eine Fahrt über die höchste Straße der Welt und das Erlebenaller Highlights rund um Leh gehören zum eindrucksvollenReiseprogramm.Mit den sechs Bausteinen, die zur individuellen Verlängerungverschiedener Touren angeboten werden, können die einzigartigenErlebnisse vertieft und ergänzt werden: Spiritualität in Varanasioder Amritsar, Ayurveda im Süden oder Spa im Himalaya, Baden in Goaoder Metropole Mumbai.Tourvital-Rundreisen stehen für das Erlebnis weltweiter Touren.Die Markenbotschaft wird aktuell in TV-Spots eindrucksvollkommuniziert. Auf die ersten beiden Staffeln (Portugal-, Peru-, AbuDhabi-, Bahrain- und Myanmar-Reisen sowie Costa-Kreuzfahrten) folgenseit 19. August Indien-Clips. Zu sehen sind diese auf Sendern derRTL-Gruppe und auf www.tourvital.de/tv.Tourvital-Katalogbestellung und -Reisebuchung sind über dieInternetseite www.tourvital.de, über die Serviceline 0221 222 89 500sowie in vielen Reisebüros möglich.Pressekontakt:PR-Agentur KuhnigHedi JansenBeisinger Weg 33, 45657 RecklinghausenTel. 02361 482495Email tourvital@pr-kuhnig.deOriginal-Content von: Tour Vital, übermittelt durch news aktuell