Indien: Caritas-Hilfe für Flutopfer läuft an - Millionen Menschen betroffen - Hunderttausende in Notlagern - Caritas international stellt 150.000 Euro Nothilfe zur Verfügung

Die starken Regenfälle während der Monsunzeittreffen die Menschen im Nordosten Indiens in diesem Jahr besondersschwer. Rund 1,7 Millionen Menschen sind allein im Bundestaat Assamvon den Überschwemmungen betroffen. 200.000 Personen mussten dortihre Häuser verlassen und in einem der Notlager Zuflucht suchen. Mehrals 70 Menschen sind bislang in den Fluten gestorben. Für die Opferder schweren Überschwemmungen stellt Caritas international, dasHilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, 150.000 Euro zur Verfügung.50.000 Menschen sollen mit der Nothilfe erreicht werden.Die lokalen Behörden sprechen von den schwersten Überschwemmungenseit 30 Jahren. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Assam, wo 29der 33 Provinzen überflutet sind. Caritas macht menschliches Versagenwesentlich mitverantwortlich dafür, dass die Regenfälle in diesemJahr so verheerende Auswirkungen zeitigen: "Die Abholzung von Wäldernund die Besiedlung von früheren Sumpf- und Waldgebieten führt dazu,dass immer mehr Menschen in flutgefährdeten Regionen wohnen", soPeter Seidel, Indien-Referent bei Caritas international.Da die Regenzeit noch bis in den September hinein andauern wird,befürchten die Nothelfer der Caritas Indien, dass sich die Lage nochdeutlich verschlechtern könnte. Bei den betroffenen Gebieten handeltes sich um Armutsregionen des Bundesstaates Assam, in denenhauptsächlich aus Bangladesch zugewanderte Reisbauern leben, diekeinen Anspruch auf staatliche Sozialleitungen haben.Spenden mit Stichwort "Flut Indien" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)