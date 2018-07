India: Aktienanalyse vom 09.07.2018

Am 06.07.2018 ging die Aktie India an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 24,32 USD aus dem Handel.

Unsere Analysten haben India nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der India-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 26,14 USD. Der letzte Schlusskurs (24,32 USD) weicht somit -6,96 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (24,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,02 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der India-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die India-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: India lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für India in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an drei Tagen eine negative Diskussion überwog. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die Kommunikation über India bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.