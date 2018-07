IndiGrid gibt weiteres starkes Quartal bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Höhepunkte- EBIDTA im 1. Quartal 1.458 INR, Anstieg um 10 % QoQ durchAkquisitionen- Ausschüttung je Anteil (Distribution per Unit, DPU) im 1. Quartalbei 3,00 INR entsprechend der GJ19 DPU-Vorgabe- Erhalt der behördlichen Genehmigungen für die Akquisition derersten Drittpartei-AnlageIndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Investmentfonds(Infrastructure Investment Trust, InvIT) im Energiesektor, gab seineErgebnisse für das am 30. Juni 2018 beendete Quartal bekannt. Derkonsolidierte Umsatz lag bei 1.600 Millionen INR. Das konsolidierteEBITDA-Quartalsergebnis betrug 1.458 Millionen INR, was zu einemausschüttungsfähigen Netto-Cashflow (Net Distributable Cash flow,NDCF) von 851 Millionen INR führte.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/569718/IndiGrid_Logo.jpg )Der Vorstand von Sterlite Investment Managers Limited, der alsInvestment-Manager von IndiGrid fungiert, genehmigte für das 1.Quartal des Geschäftsjahres 2019 (GJ19) eine DPU von 3,00 INR,auszahlbar als Zinsen an die Anteilseigner. IndiGrid liegt in Bezugauf die angekündigte DPU-Vorgabe von 12,00 INR für GJ19 im Zeitplan.IndiGrid hat die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zumAbschluss der Akquisition der Patran Transmission Company Limited vonTechno Electric erhalten. Es wird erwartet, dass die Akquisitiondieses Quartal vollzogen wird.Pratik Agarwal, CEO von IndiGrid, kommentierte dieQuartalsergebnisse: "Wir haben eine weitere starke Quartalsleistunggeliefert und liegen im Zeitplan, die Ausschüttungsvorgabe für GJ19zu erreichen." IndiGrid wird demnächst die erste Akquisition einesDrittunternehmens abschließen und plant, weitere interessanteWachstumsmöglichkeiten wahrzunehmen, um die Rendite für dieAnteilsinhaber zu erhöhen.Informationen zu IndiGrid:IndiGrid (BSE: 540565) (NSE: INDIGRID) ist Indiens ersterInfrastruktur-Investmentfonds (InvIT, Infrastructure InvestmentTrust). IndiGrid besitzt 5 Betriebsprojekte, die aus 15 unabhängigenErtrag bringenden Anlagewerten bestehen, darunterÜbertragungsleitungen mit 3.360 Leitungskilometern und 2Umspannwerke.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.indigrid.co.in.Pressekontakt:Balaji KrishnaswamiTelefon: +91-9971757474E-Mail: balaji.krishnaswami@sterlite.comOriginal-Content von: IndiGrid, übermittelt durch news aktuell