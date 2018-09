IndiGrid emittiert erste AAA-Schuldverschreibungen eines InvIT, schließt erste Fremdinvestition ab

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Wichtigste Eckdaten- Verwalteter Vermögenswert (AUM) erreicht 54,2 Mrd. INR- 4. wertschaffende Akquisition in den vergangenen 12 MonatenIndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Investmentfonds ("InvIT")im Energiesektor, hat eine Beteiligung an Transmission CompanyLimited ("PTCL") erfolgreich abgeschlossen. Dies ist IndiGrids ersteFremdinvestition. Im Februar 2018 hatte IndiGrid mit Techno Electriceine endgültige Vereinbarung für die Transaktion unterzeichnet.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/569718/IndiGrid_Logo.jpg )Die Akquisition wurde vollumfänglich durch interne Rückstellungenund Schuldenspielraum abgewickelt. Über die E-Bidding-Plattform BSEhat IndiGrid AAA-Schuldverschreibungen in Höhe von 2,5 Mrd. INRplatziert, die allererste Emission einer Schuldverschreibung durchein InvIT. Nach der Platzierung liegt IndiGrids Nettoverschuldung bei47 % des AUM.Harsh Shah, CEO und Vollzeitdirektor, kommentierte: "Seit demletzten Jahr hat IndiGrid sein Portfolio an operativenStromübertragungs-Assets massiv ausgebaut, und das bei geringemGegenparteirisiko und langfristigem Cashflow. Dies ist die viertewertmehrende Akquisition in den vergangenen zwölf Monaten und stehtin Einklang mit IndiGrids anvisiertem internemPortfolio-Eigenkapitalzinsfuß von 12 %. IndiGrid befindet sich aufeinem guten Weg, um sein erklärtes Ziel einer Dividende je Stückaktie(DPU) von 12,0 INR für das Geschäftsjahr 2019 einzuhalten."Das Asset:Das PTCL-Projekt beinhaltet ein Umspannwerk mit 1000 MVA und400/220 KV mit 14 Feldern und LILO beider Schaltkreise derPatiala-Kaithal 400 kV-Doppelleitung. Dieses interstaatliche Projektwurde im Rahmen einer Ausschreibung unbefristet auf Basis eines"Build, Own, Operate, Maintain"-Modells vergeben. Die vertraglicheRestlaufzeit von PTCL liegt bei ca. 33 Jahren, und der Betriebunterliegt dem indischen "Verbindungspunkt"-Mechanismus.Informationen zu IndiGrid:IndiGrid [BSE: 540565 | NSE: INDIGRID] ist Indiens ersterInfrastruktur-Investmentfonds (InvIT, Infrastructure InvestmentTrust), der als Anlagegesellschaft für Vermögenswerte im BereichStromübertragung aufgelegt wurde. IndiGrid besitzt 16 unabhängigeErtrag bringende Anlagewerte, darunter 13 Übertragungsleitungen mit3.361 Leitungskilometern und 3 Umspannwerke mit einer Kapazität von7.000 MVA in 9 indischen Bundesstaaten.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.indigrid.co.inPressekontakt:Medien: corpcomm@indigrid.co.inInvestor Relations: Investor.relations@indigrid.co.inOriginal-Content von: IndiGrid, übermittelt durch news aktuell