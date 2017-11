IndiGrid-Aktionäre genehmigen Akquisition einstimmig

Mumbai (ots/PRNewswire) -Wichtigste Eckdaten- IndiGrid erhält bei außerordentlicher Hauptversammlung einstimmigeGenehmigung zur Akquisition von Vermögenswerten- Dividende je Stückaktie erhöht sich von 11,00 INR pro Aktie auf11,44 INR pro AktieIndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Investmentfonds (InvIT) imEnergiesektor, hat am 20. November 2017 in Mumbai seine ersteaußerordentliche Hauptversammlung abgehalten. Die Aktionäregenehmigten einstimmig die Akquisition von RAPP Transmission CompanyLimited (RTCL), Purulia and Kharagpur Transmission Company Limited(PKTCL) und Maheshwaram Transmission Limited (MTL) von Sterlite PowerGrid Ventures Limited (Sponsor).(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/569718/IndiGrid_Logo.jpg )Die geltenden SEBI-Bestimmungen für InvIT sehen vor, dass dieMehrheit der Aktionäre dem Beschluss zustimmen muss (mit Ausnahme desSponsors). Der Übernahmebeschluss wurde von allen anwesendenAktionären einstimmig genehmigt. Pratik Agarwal, Chief ExecutiveOfficer von IndiGrid, kommentierte das Ergebnis der außerordentlichenHauptversammlung wie folgt: "Dies ist ein überwältigenderVertrauensbeweis unserer die Aktionäre bei der ersten Übernahmerundevon IndiGrid. Wir sind zutiefst dankbar und werden weiterekomplementäre Akquisitionen verfolgen, die mit unserer Vision inEinklang stehen."IndiGrid befindet sich auf einem guten Weg, diese Übernahmen biszum 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2018 abzuwickeln. Die Dividende jeStückaktie erhöht sich dadurch um ~4 % von 11,00 INR pro Aktie auf11,44 INR pro Aktie.Informationen zu IndiGrid:IndiGrid [BSE: 540565 | NSE: INDIGRID] ist Indiens ersterInfrastruktur-Investmentfonds (InvIT, Infrastructure InvestmentTrust), der als Anlagegesellschaft für interstaatliche Vermögenswerteim Bereich Stromübertragung aufgelegt wurde. IndiGrid besitzt 10unabhängige Ertrag bringende Anlagewerte, darunter 8Übertragungsleitungen mit 1.936 Leitungskilometern und 2 Umspannwerkemit einer Kapazität von 6.000 MVA. Bei InvIT handelt es sich umAnlageinstrumente, die primär in operative Infrastrukturobjekte inIndien investieren. Sie sind vergleichbar mit REIT (Real EstateInvestment Trust, Immobilien-Investmentfonds), Yieldco und MasterLimited Partnership (MLP).Weitere Informationen finden Sie unter http://www.indigrid.co.in.Pressekontakt:Medien:corpcomm@indigrid.co.inInvestor Relations:Investor.relations@indigrid.co.inOriginal-Content von: IndiGrid, übermittelt durch news aktuell