Indexumstellungen: Von den Index-Aufsteigern mit dem Aufsteiger-Index profitieren – aktuelle Ranking-Liste

Richard Pfadenhauer, onemarkets: "Die Deutsche Börse prüft alle 3 Monate nach klaren Kriterien wie Marktkapitalisierung und Liquidität in den einzelnen Aktien die Zusammensetzung eines Index – es wird also nicht gewürfelt. Aktuell wurden in einem Ranking für den DAX, SDAX, MDAX, TecDAX neue Aufstiegskandidaten bekannt gegeben. Das sind u. a. für den DAX: die Commerzbank, Deutsche Wohnen und Aroundtown. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio