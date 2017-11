Index-Zertifikat – XBT/USD – D: Mit der Kryptowährung Bitcoin Geld verdienen!

Lieber Leser,

für Anleger, die auf einen anhaltenden Boom der Digitalwährung Bitcoin vertrauen, könnte das Index-Zertifikat – XBT/USD von Interesse sein. Das Index-Zertifikat, das von dem Finanzdienstleister Vontobel emittiert wird, partizipiert 1:1 an der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes XBT/USD, also dem Wechselkurs von Bitcoin zu US-Dollar. Will heißen, steigt der Kurs des Bitcoins im Vergleich zum US-Dollar, erhöht sich auch der Wert des Index-Zertifikats. Wenn der Bitcoin in Dollar gemessen dagegen an Wert verliert, sinkt auch der Wert des Zertifikats.

Das gilt es zu beachten

Das Index-Zertifikat – XBT/USD hat ein Bezugsverhältnis von 1:10, sodass bei einem vorzeitigen Verkauf oder am Ende der Laufzeit der dann gültige Kurs des Basiswertes um das Bezugsverhältnis bereinigt ausgezahlt wird. Das Zertifikat hat eine Restlaufzeit von 235 Tagen und zerfällt am 23.07.2018. Der Bid-Ask-Spread, also die Handelsspanne zwischen dem Rücknahmepreis und dem Verkaufspreis beläuft sich auf 1,79 %. Durch den kometenhaften Anstieg der Kryptowährung Bitcoin erzielte das Index-Zertifikat – XBT/USD eine beachtliche 1-Jahres-Performance von +912,65 %. Das ging aber auch auf Kosten einer immens hohen Volatilität von 88,63 %. Daraus ergibt sich für das vergangene Jahr eine Sharpe Ratio von 10,27 %. Die Sharpe Ratio setzt die Performance ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko (Volatilität) und gibt Anlegern damit eine wertvolle Orientierungshilfe, um sich im Investment-Dschungel besser zurechtzufinden.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.