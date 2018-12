Index Shares Funds – Solactive Hong Kong: Hoch bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "SPDR Index Shares Funds":

Für die Aktie Index Shares Funds - Solactive Hong Kong stehen per 30.11.2018 58,3 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.

Wie Index Shares Funds - Solactive Hong Kong derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Index Shares Funds - Solactive Hong Kong konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Index Shares Funds - Solactive Hong Kong auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Index Shares Funds - Solactive Hong Kong wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Index Shares Funds - Solactive Hong Kong auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Index Shares Funds - Solactive Hong Kong-Aktie ein Durchschnitt von 57,52 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 58,3 USD (+1,36 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (57,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,6 Prozent Abweichung). Die Index Shares Funds - Solactive Hong Kong-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Index Shares Funds - Solactive Hong Kong erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.